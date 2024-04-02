02 апреля 2024

В Тюмени дети помогут родителям-алкоголикам избавиться от зависимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор в Нефтянике. Тюмень
Губернатор и детский омбудсмен рассказали о принципе работы стажировочной площадки для семейной реабилитации Фото:

В Тюмени дети от четырех лет будут вместе со своими родителями находиться в реабилитационном центре, где взрослых будут лечить от наркомании и алкогольной зависимости. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали губернатор Тюменской области Александр Моор и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В семьях, где родители страдают зависимостями, дети, формально находясь с близкими, являются социальными сиротами. В реабилитации взрослых мы будет использовать технику, когда часть мероприятий проходит совместно с детьми от 4-х лет. Это ключевой момент. Взрослый, находясь в контакте с психологами, соцработниками и другими специалистами, также будет испытывать личную ответственность перед своим ребенком. Это сильный мотиватор», — рассказал губернатор.

Заявление глава региона сделал в ходе Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который 3 и 4 апреля проходит в Тюмени. На тюменской площадке стажировку будут проходить специалисты из других регионов. Тюменцы будут делиться опытом с коллегами. Сейчас на базе областного Центра профилактики и реабилитации готовится вся необходимая инфраструктура.

Как ранее писало URA.RU, открыть стажировочную площадку именно в Тюменской области предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе съезда она рассказала, почему был сделан именно такой выбор.

«Эта тема в регионах довольно табуирована. Но Александр Моор не побоялся взять на себя смелость открыть пилотную площадку. В Тюменской области линейка мер помощи таким родителям представлена в полной мере: это и медицинская, и социальная реабилитация. Поэтому этот опыт уникален», — отметила детский омбудсмен.

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В Тюмени дети от четырех лет будут вместе со своими родителями находиться в реабилитационном центре, где взрослых будут лечить от наркомании и алкогольной зависимости. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали губернатор Тюменской области Александр Моор и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «В семьях, где родители страдают зависимостями, дети, формально находясь с близкими, являются социальными сиротами. В реабилитации взрослых мы будет использовать технику, когда часть мероприятий проходит совместно с детьми от 4-х лет. Это ключевой момент. Взрослый, находясь в контакте с психологами, соцработниками и другими специалистами, также будет испытывать личную ответственность перед своим ребенком. Это сильный мотиватор», — рассказал губернатор. Заявление глава региона сделал в ходе Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который 3 и 4 апреля проходит в Тюмени. На тюменской площадке стажировку будут проходить специалисты из других регионов. Тюменцы будут делиться опытом с коллегами. Сейчас на базе областного Центра профилактики и реабилитации готовится вся необходимая инфраструктура. Как ранее писало URA.RU, открыть стажировочную площадку именно в Тюменской области предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе съезда она рассказала, почему был сделан именно такой выбор. «Эта тема в регионах довольно табуирована. Но Александр Моор не побоялся взять на себя смелость открыть пилотную площадку. В Тюменской области линейка мер помощи таким родителям представлена в полной мере: это и медицинская, и социальная реабилитация. Поэтому этот опыт уникален», — отметила детский омбудсмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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