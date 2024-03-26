Жители района газовой столицы ЯНАО недовольны изменением маршрута автобуса

Жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) возмущены внезапным изменением маршрута общественного транспорта. О вынужденных пересадках на другой автобус горожане сообщили в telegram.
«Почему решили изменить маршрут автобуса №13? Опрос жителей какой-то был? Почему мнение жителей отдаленных районов не учитывается? Этим действием усложнили жизнь и студентам, и людям, работающим в городе, да и всем остальным тоже. Опять всей толпой будут друг через друга пытаться залезть в автобус, чтоб занять место», — написала Сильвия Тимергалиева в telegram-канале «Воронов Chat».
По словам новоуренгойцев, с жителями района не обговаривалась возможность изменения маршрута автобуса. «Конечно, кому какое дело, что уезжающие в отпуска или по делам, с сумками и детьми, будут пересаживаться на другой автобус до аэропорта. Нас об этом кто-нибудь спросил? Ставят перед фактом», — поделилась горожанка. «С чем связано изменение единственного прямого маршрута в аэропорт из Коротчаево? Экономия пяти литров дизельного топлива? Экономия на труде водителя автобуса?» — отметил пользователь Петрович.
В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что решение об изменении схемы движения автобуса №13 принято на основании мониторинга, который показал невостребованность маршрута с вокзала до аэропорта. «От железнодорожного вокзала до аэропорта можно добраться на автобусе №101. На линии их будет два. Интервал движения сокращен. Проезд бесплатный. С 1 апреля расписание автобусов №13 и №101 изменится», — говорится в сообщении.
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