26 марта 2024

Жители района газовой столицы ЯНАО недовольны изменением маршрута автобуса

Жителей Коротчаево в Новом Уренгое возмутило изменение маршрута автобуса №13
© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автобус, салон автобуса
С 1 апреля изменится схема движения автобусов в районе Коротчаево Фото:

Жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) возмущены внезапным изменением маршрута общественного транспорта. О вынужденных пересадках на другой автобус горожане сообщили в telegram.

«Почему решили изменить маршрут автобуса №13? Опрос жителей какой-то был? Почему мнение жителей отдаленных районов не учитывается? Этим действием усложнили жизнь и студентам, и людям, работающим в городе, да и всем остальным тоже. Опять всей толпой будут друг через друга пытаться залезть в автобус, чтоб занять место», — написала Сильвия Тимергалиева в telegram-канале «Воронов Chat».

По словам новоуренгойцев, с жителями района не обговаривалась возможность изменения маршрута автобуса. «Конечно, кому какое дело, что уезжающие в отпуска или по делам, с сумками и детьми, будут пересаживаться на другой автобус до аэропорта. Нас об этом кто-нибудь спросил? Ставят перед фактом», — поделилась горожанка. «С чем связано изменение единственного прямого маршрута в аэропорт из Коротчаево? Экономия пяти литров дизельного топлива? Экономия на труде водителя автобуса?» — отметил пользователь Петрович.

В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что решение об изменении схемы движения автобуса №13 принято на основании мониторинга, который показал невостребованность маршрута с вокзала до аэропорта. «От железнодорожного вокзала до аэропорта можно добраться на автобусе №101. На линии их будет два. Интервал движения сокращен. Проезд бесплатный. С 1 апреля расписание автобусов №13 и №101 изменится», — говорится в сообщении.

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Жители района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) возмущены внезапным изменением маршрута общественного транспорта. О вынужденных пересадках на другой автобус горожане сообщили в telegram. «Почему решили изменить маршрут автобуса №13? Опрос жителей какой-то был? Почему мнение жителей отдаленных районов не учитывается? Этим действием усложнили жизнь и студентам, и людям, работающим в городе, да и всем остальным тоже. Опять всей толпой будут друг через друга пытаться залезть в автобус, чтоб занять место», — написала Сильвия Тимергалиева в telegram-канале «Воронов Chat». По словам новоуренгойцев, с жителями района не обговаривалась возможность изменения маршрута автобуса. «Конечно, кому какое дело, что уезжающие в отпуска или по делам, с сумками и детьми, будут пересаживаться на другой автобус до аэропорта. Нас об этом кто-нибудь спросил? Ставят перед фактом», — поделилась горожанка. «С чем связано изменение единственного прямого маршрута в аэропорт из Коротчаево? Экономия пяти литров дизельного топлива? Экономия на труде водителя автобуса?» — отметил пользователь Петрович. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что решение об изменении схемы движения автобуса №13 принято на основании мониторинга, который показал невостребованность маршрута с вокзала до аэропорта. «От железнодорожного вокзала до аэропорта можно добраться на автобусе №101. На линии их будет два. Интервал движения сокращен. Проезд бесплатный. С 1 апреля расписание автобусов №13 и №101 изменится», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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