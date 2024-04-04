Пострадавшая от прошлогодних пожаров Успенка снова попала в зону повышенного риска

Тюменское правительство составило список поселений, которым грозят лесные пожары

04 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Пожар в Успенке стал самым крупным в Тюменском районе в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024 Правительство Тюменской области составило список населенных пунктов, которым летом будут угрожать природные пожары. В этот список попало село Успенка, которое пострадало от огня в 2023 году, гласит текст документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов РФ. «В перечень внесено 857 населенных пунктов, находящихся во всех районах Тюменской области. Среди прочих в список населенных пунктов Тюменского района включено село Успенка», — гласит документ. Кроме Успенки, в список попало и деревня Криводанова, которая попала в зону сильных природных пожаров и была подготовлена к эвакуации в 2022 году. Кроме того, в «красную зону» попали расположенные в непосредственной близости к Тюмени Боровский и Андреевский поселки, а также Червишево, Богандинский. Винзили и другие населенные пункты. Также в списке значатся населенные пункты Тобольского, Ишимского, Уватского, Нижнетавдинского и прочих районов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что в регионе с 5 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Тюменской области составило список населенных пунктов, которым летом будут угрожать природные пожары. В этот список попало село Успенка, которое пострадало от огня в 2023 году, гласит текст документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов РФ. «В перечень внесено 857 населенных пунктов, находящихся во всех районах Тюменской области. Среди прочих в список населенных пунктов Тюменского района включено село Успенка», — гласит документ. Кроме Успенки, в список попало и деревня Криводанова, которая попала в зону сильных природных пожаров и была подготовлена к эвакуации в 2022 году. Кроме того, в «красную зону» попали расположенные в непосредственной близости к Тюмени Боровский и Андреевский поселки, а также Червишево, Богандинский. Винзили и другие населенные пункты. Также в списке значатся населенные пункты Тобольского, Ишимского, Уватского, Нижнетавдинского и прочих районов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что в регионе с 5 апреля начнет действовать особый противопожарный режим.