Пострадавшая от прошлогодних пожаров Успенка снова попала в зону повышенного риска

Тюменское правительство составило список поселений, которым грозят лесные пожары
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Пожар в Успенке стал самым крупным в Тюменском районе в 2023 году Фото:
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Правительство Тюменской области составило список населенных пунктов, которым летом будут угрожать природные пожары. В этот список попало село Успенка, которое пострадало от огня в 2023 году, гласит текст документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов РФ.

«В перечень внесено 857 населенных пунктов, находящихся во всех районах Тюменской области. Среди прочих в список населенных пунктов Тюменского района включено село Успенка», — гласит документ.

Кроме Успенки, в список попало и деревня Криводанова, которая попала в зону сильных природных пожаров и была подготовлена к эвакуации в 2022 году. Кроме того, в «красную зону» попали расположенные в непосредственной близости к Тюмени Боровский и Андреевский поселки, а также Червишево, Богандинский. Винзили и другие населенные пункты.

Также в списке значатся населенные пункты Тобольского, Ишимского, Уватского, Нижнетавдинского и прочих районов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что в регионе с 5 апреля начнет действовать особый противопожарный режим.

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Правительство Тюменской области составило список населенных пунктов, которым летом будут угрожать природные пожары. В этот список попало село Успенка, которое пострадало от огня в 2023 году, гласит текст документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов РФ. «В перечень внесено 857 населенных пунктов, находящихся во всех районах Тюменской области. Среди прочих в список населенных пунктов Тюменского района включено село Успенка», — гласит документ. Кроме Успенки, в список попало и деревня Криводанова, которая попала в зону сильных природных пожаров и была подготовлена к эвакуации в 2022 году. Кроме того, в «красную зону» попали расположенные в непосредственной близости к Тюмени Боровский и Андреевский поселки, а также Червишево, Богандинский. Винзили и другие населенные пункты. Также в списке значатся населенные пункты Тобольского, Ишимского, Уватского, Нижнетавдинского и прочих районов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что в регионе с 5 апреля начнет действовать особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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