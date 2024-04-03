Хирурги в ЯНАО спасли от тромбоза пенсионерку со сложным переломом

В Аксарке хирурги провели пенсионерке две сложные операции

На Ямале хирурги провели несколько высокотехнологичных операций пенсионерке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В больнице Аксарки (ЯНАО) врачи-хирурги провели две сложные операции, усложненные тромбозом вен у пенсионерки. Женщина поступила в отделение травматологии с переломом шейки бедра, сообщили в официальном telegram-канале окружного правительства.

«Благодаря слаженной работе специалистов регионального сосудистого центра и отделения травматологии и ортопедии 63-летней пациентке из Аксарки провели две успешные операции. Женщина поступила в окружную больницу с проксимальным переломом шейки левого бедра. В процессе обследования врачи выявили у пациентки тромбоз вен, а это является серьезным противопоказанием к проведению остеосинтеза», — говорится в сообщении.

Медицинские специалисты приняли решение установить в вене конструкцию, которая способна остановить сгустки крови, не нарушив кровообращение. После этого, врачи провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава пациентки. На данный момент женщина проходит реабилитацию в окружной больнице.

Ранее URA.RU писало о врачах больницы в Новом Уренгое (ЯНАО), которые спасли горожанку с редкой патологией кишечника. Хирурги провели пятичасовую операцию по удалению лишней петли кишечника.