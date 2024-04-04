Появились кадры задержания екатеринбуржца, причастного к теракту в «Крокусе»

Когда прошла силовая операция, не уточняется
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
ФСБ опубликовала кадры с задержанием екатеринбуржца, которого считают причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Двое соучастников, задержанные в других регионах, уже признали свою вину, передает РИА Новости.
Их задержали в Москве и Омске. Один из троих задержанных занимался вербовкой и финансированием, двое других — переводили деньги на покупку оружия и транспорта.
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