Появились кадры задержания екатеринбуржца, причастного к теракту в «Крокусе»

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
Когда прошла силовая операция, не уточняется Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

ФСБ опубликовала кадры с задержанием екатеринбуржца, которого считают причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Двое соучастников, задержанные в других регионах, уже признали свою вину, передает РИА Новости.

Их задержали в Москве и Омске. Один из троих задержанных занимался вербовкой и финансированием, двое других — переводили деньги на покупку оружия и транспорта.

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ФСБ опубликовала кадры с задержанием екатеринбуржца, которого считают причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Двое соучастников, задержанные в других регионах, уже признали свою вину, передает РИА Новости. Их задержали в Москве и Омске. Один из троих задержанных занимался вербовкой и финансированием, двое других — переводили деньги на покупку оружия и транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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