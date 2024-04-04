В Екатеринбурге задержали пособника подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Теракт произошел 22 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

ФСБ задержала в Екатеринбурге предполагаемого пособника подозреваемых к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает URA.RU сообщили в ЦОС ФСБ.

Двоих других пособников задержали в Москве и Омске. Один из задержанных занимался вербовкой и финансированием, двое других — переводили деньги на покупку оружия и транспорта. Один из задержанных — гражданин России, остальные — иностранцы.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Ответ ожидается.

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ФСБ задержала в Екатеринбурге предполагаемого пособника подозреваемых к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает URA.RU сообщили в ЦОС ФСБ. Двоих других пособников задержали в Москве и Омске. Один из задержанных занимался вербовкой и финансированием, двое других — переводили деньги на покупку оружия и транспорта. Один из задержанных — гражданин России, остальные — иностранцы. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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