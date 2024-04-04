В Екатеринбурге задержали пособника подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
ФСБ задержала в Екатеринбурге предполагаемого пособника подозреваемых к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает URA.RU сообщили в ЦОС ФСБ.
Двоих других пособников задержали в Москве и Омске. Один из задержанных занимался вербовкой и финансированием, двое других — переводили деньги на покупку оружия и транспорта. Один из задержанных — гражданин России, остальные — иностранцы.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Ответ ожидается.
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