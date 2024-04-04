Приставы описали активы «Арианта» и имущество семьи Аристовых. Скрин

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
ФССП начала работу после иска Генпрокуратуры РФ Фото:

Служба судебных приставов начала описывать активы группы компаний «Ариант», а также счета и имущество ее владельцев — семьи Аристовых. Записи об открытии исполнительных производств появились в базе ФССП.

Генпрокуратура РФ 28 марта обратилась в арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса в 2020 году Антипову отошло все, что связано с металлургией. Аристову досталась «пищевая линейка» — «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Агрофирма „Ариант“», «ЦПИ — Ариант». Все активы Аристов передал дочери Елене Кретовой и ее мужу Александру. Поводом для внимания к «Арианту» стал процесс по возврату акций ЧЭМК государству.

«В сложившейся ситуации руководство и сотрудники ГК „Ариант“ полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации», — заявили в самой компании.

Как подчеркнул Александр Кретов, один из руководителей «Арианта» и зять основателя холдинга Александра Аристова, производственные процессы идут согласно планам, а финансовые обязательства перед работниками полностью выполняются. Представители компании готовы к полноценному сотрудничеству с правоохранительными органами в полном объеме.

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Служба судебных приставов начала описывать активы группы компаний «Ариант», а также счета и имущество ее владельцев — семьи Аристовых. Записи об открытии исполнительных производств появились в базе ФССП. Генпрокуратура РФ 28 марта обратилась в арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса в 2020 году Антипову отошло все, что связано с металлургией. Аристову досталась «пищевая линейка» — «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“», «Агрофирма „Ариант“», «ЦПИ — Ариант». Все активы Аристов передал дочери Елене Кретовой и ее мужу Александру. Поводом для внимания к «Арианту» стал процесс по возврату акций ЧЭМК государству. «В сложившейся ситуации руководство и сотрудники ГК „Ариант“ полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации», — заявили в самой компании. Как подчеркнул Александр Кретов, один из руководителей «Арианта» и зять основателя холдинга Александра Аристова, производственные процессы идут согласно планам, а финансовые обязательства перед работниками полностью выполняются. Представители компании готовы к полноценному сотрудничеству с правоохранительными органами в полном объеме.
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Ссылки по теме
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