НОВАТЭК может сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за санкций США

НОВАТЭК сократит линии сжижения на заводе «Арктик СПГ-2»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бренды ПМЭФ, новатэк
НОВАТЭК может свернуть масштабный проект «Арктик СПГ-2» Фото:

НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ». Об этом сообщает агентство Reuters.

«НОВАТЭК занимался тремя технологическими линиями проекта. Вторая должна была открыться в 2024 году, а третья — в 2026 году. Однако западные санкции ограничили ее доступ к танкерам ледового класса», — говорится в сообщении.

Третью линию НОВАТЭК может открыть на заводе «Мурманский СПГ». Первые две линии на «Мурманском СПГ» планируют запустить в конце 2027 года, третью — в конце 2029 года. Общая мощность может составить 20,4 миллиона тонн в год.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Арбитражный суд округа отложил рассмотрение искового заявления компании из Челябинска ООО «Зевс» к проекту НОВАТЭК ООО «Ямал СПГ» на 23 мая. Представители электромонтажного предприятия с 2019 года не могут добиться получения с заказчика почти семи миллионов рублей за субподряд.

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НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ». Об этом сообщает агентство Reuters. «НОВАТЭК занимался тремя технологическими линиями проекта. Вторая должна была открыться в 2024 году, а третья — в 2026 году. Однако западные санкции ограничили ее доступ к танкерам ледового класса», — говорится в сообщении. Третью линию НОВАТЭК может открыть на заводе «Мурманский СПГ». Первые две линии на «Мурманском СПГ» планируют запустить в конце 2027 года, третью — в конце 2029 года. Общая мощность может составить 20,4 миллиона тонн в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что Арбитражный суд округа отложил рассмотрение искового заявления компании из Челябинска ООО «Зевс» к проекту НОВАТЭК ООО «Ямал СПГ» на 23 мая. Представители электромонтажного предприятия с 2019 года не могут добиться получения с заказчика почти семи миллионов рублей за субподряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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