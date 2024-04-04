НОВАТЭК может сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за санкций США

НОВАТЭК сократит линии сжижения на заводе «Арктик СПГ-2»

04 апреля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

НОВАТЭК может свернуть масштабный проект «Арктик СПГ-2» Фото: Александр Мамаев © URA.RU НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ». Об этом сообщает агентство Reuters. «НОВАТЭК занимался тремя технологическими линиями проекта. Вторая должна была открыться в 2024 году, а третья — в 2026 году. Однако западные санкции ограничили ее доступ к танкерам ледового класса», — говорится в сообщении. Третью линию НОВАТЭК может открыть на заводе «Мурманский СПГ». Первые две линии на «Мурманском СПГ» планируют запустить в конце 2027 года, третью — в конце 2029 года. Общая мощность может составить 20,4 миллиона тонн в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что Арбитражный суд округа отложил рассмотрение искового заявления компании из Челябинска ООО «Зевс» к проекту НОВАТЭК ООО «Ямал СПГ» на 23 мая. Представители электромонтажного предприятия с 2019 года не могут добиться получения с заказчика почти семи миллионов рублей за субподряд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ». Об этом сообщает агентство Reuters. «НОВАТЭК занимался тремя технологическими линиями проекта. Вторая должна была открыться в 2024 году, а третья — в 2026 году. Однако западные санкции ограничили ее доступ к танкерам ледового класса», — говорится в сообщении. Третью линию НОВАТЭК может открыть на заводе «Мурманский СПГ». Первые две линии на «Мурманском СПГ» планируют запустить в конце 2027 года, третью — в конце 2029 года. Общая мощность может составить 20,4 миллиона тонн в год. Ранее URA.RU сообщало о том, что Арбитражный суд округа отложил рассмотрение искового заявления компании из Челябинска ООО «Зевс» к проекту НОВАТЭК ООО «Ямал СПГ» на 23 мая. Представители электромонтажного предприятия с 2019 года не могут добиться получения с заказчика почти семи миллионов рублей за субподряд.