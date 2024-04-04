Глава минздрава Мурманской области выехал в больницу в пострадавшему губернатору

05 апреля 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

В больницу, где оперируют губернатора, выехала спецбригада медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Бригада медиков, которую возглавил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, выдвинулась в больницу, где оперируют губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщил источник, знакомый с происходящим. «В Апатитско-Кировскую больницу, где оперируют Андрея Чибиса, выехала бригада специалистов. Ее возглавил министр здравоохранения Мурманской области [Дмитрий Панычев]», — отметил источник в беседе с РЕН ТВ. На Чибиса напали с ножом после встречи с гражданами в Аппатитах. Следственный комитет РФ занялся расследованием. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал покушение на Чибиса вероломным актом против всех жителей страны. Сейчас губернатор находится в операционной. Нападавшего задержали силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бригада медиков, которую возглавил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, выдвинулась в больницу, где оперируют губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщил источник, знакомый с происходящим. «В Апатитско-Кировскую больницу, где оперируют Андрея Чибиса, выехала бригада специалистов. Ее возглавил министр здравоохранения Мурманской области [Дмитрий Панычев]», — отметил источник в беседе с РЕН ТВ. На Чибиса напали с ножом после встречи с гражданами в Аппатитах. Следственный комитет РФ занялся расследованием. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал покушение на Чибиса вероломным актом против всех жителей страны. Сейчас губернатор находится в операционной. Нападавшего задержали силовики.