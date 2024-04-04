04 апреля 2024

Глава минздрава Мурманской области выехал в больницу в пострадавшему губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу, где оперируют губернатора, выехала спецбригада медиков
В больницу, где оперируют губернатора, выехала спецбригада медиков Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Бригада медиков, которую возглавил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, выдвинулась в больницу, где оперируют губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщил источник, знакомый с происходящим.

«В Апатитско-Кировскую больницу, где оперируют Андрея Чибиса, выехала бригада специалистов. Ее возглавил министр здравоохранения Мурманской области [Дмитрий Панычев]», — отметил источник в беседе с РЕН ТВ.

На Чибиса напали с ножом после встречи с гражданами в Аппатитах. Следственный комитет РФ занялся расследованием. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал покушение на Чибиса вероломным актом против всех жителей страны. Сейчас губернатор находится в операционной. Нападавшего задержали силовики.

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Бригада медиков, которую возглавил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, выдвинулась в больницу, где оперируют губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщил источник, знакомый с происходящим. «В Апатитско-Кировскую больницу, где оперируют Андрея Чибиса, выехала бригада специалистов. Ее возглавил министр здравоохранения Мурманской области [Дмитрий Панычев]», — отметил источник в беседе с РЕН ТВ. На Чибиса напали с ножом после встречи с гражданами в Аппатитах. Следственный комитет РФ занялся расследованием. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал покушение на Чибиса вероломным актом против всех жителей страны. Сейчас губернатор находится в операционной. Нападавшего задержали силовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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