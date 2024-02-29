Часть производств «Курганмашзавода» обновят до конца 2024 года

Обновление производств позволит «Курганмашзаводу» увеличить выпуск БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном заводе «Курганмашзавод» первый этап обновления производств в рамках программы по переоснащению оборудования закончат до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель руководителя по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.

«На „Курганмашзаводе“ продолжается ввод в эксплуатацию нового оборудования, которое приобретается на деньги федеральной субсидии. К концу 2024 года у нас полностью завершится первый этап программы переоснащения предприятия. Это позволит в последующие годы существенно нарастить производства финальных изделий и запасных частей», — рассказал Хромов. На обновление производственных мощностей заводу было выделено несколько млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» ускорили испытания, чтобы отправлять больше БМП-3 на фронт. До начала спецоперации на предприятии технику испытывали в два-три раза дольше. Также сообщалось, что военный завод с начала 2024 года отправил в войска новую партю БМП-3. В бронемашины планируют внедрить новшества для того, чтобы сделать их более незаметными и недосягаемыми для дронов.