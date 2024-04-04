04 апреля 2024

В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению аварийного жилья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, аварийный дом, трещина в доме, расселение
Тюменская область опередила регионы УрФО по реализации программы расселения аварийного жилья Фото:

В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Тюменская область досрочно завершила программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Во время встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что строительство жилья, обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества городской среды относятся к приоритетным направлениям работы властей регионов Уральского федерального округа. В 2023 году субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн кв. м жилья. Это на 11,5% больше, чем годом ранее.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным

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В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область досрочно завершила программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Во время встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что строительство жилья, обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества городской среды относятся к приоритетным направлениям работы властей регионов Уральского федерального округа. В 2023 году субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн кв. м жилья. Это на 11,5% больше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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