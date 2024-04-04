В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению аварийного жилья. Фото

05 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Тюменская область опередила регионы УрФО по реализации программы расселения аварийного жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область досрочно завершила программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Во время встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что строительство жилья, обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества городской среды относятся к приоритетным направлениям работы властей регионов Уральского федерального округа. В 2023 году субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн кв. м жилья. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Тюменская область досрочно завершила программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Во время встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что строительство жилья, обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества городской среды относятся к приоритетным направлениям работы властей регионов Уральского федерального округа. В 2023 году субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн кв. м жилья. Это на 11,5% больше, чем годом ранее.