В Кургане раньше срока открыли участок дороги

05 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Работы по устранению порыва на тепловых сетях прошли без раскопок на дороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок дороги по улице Блюхера, который перекрывали для ремонта тепловых сетей, открыт для движения транспорта. Коммунальщики устранили дефекты раньше срока и не повредили работами асфальт. Об этом URA.RU сообщило ПАО «Курганская генерирующая компания». «Сегодня, 5 апреля, раньше запланированного срока открыто движение по улице Блюхера на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького», — сообщила ресурсоснабжающая организация. По словам директора СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгения Филимонова, дефекты на трубах устранены, не нарушая асфальтового покрытия. Компании, по словам директора, удалось наибольшей точностью определить место порыва, поэтому раскопка состоялась лишь на газоне рядом с жилым домом. По информации «КГК», проверка магистральных сетей красителем не показала ни одной утечки. Также, по данным компании, на сетях меньшего диаметра, которые распределяют теплоноситель от магистралей к теплопунктам, на улице Блюхера был устранен один дефект. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане для ремонта сетей перекрыли участок улицы. Работы планировалось завершить к 16 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок дороги по улице Блюхера, который перекрывали для ремонта тепловых сетей, открыт для движения транспорта. Коммунальщики устранили дефекты раньше срока и не повредили работами асфальт. Об этом URA.RU сообщило ПАО «Курганская генерирующая компания». «Сегодня, 5 апреля, раньше запланированного срока открыто движение по улице Блюхера на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького», — сообщила ресурсоснабжающая организация. По словам директора СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгения Филимонова, дефекты на трубах устранены, не нарушая асфальтового покрытия. Компании, по словам директора, удалось наибольшей точностью определить место порыва, поэтому раскопка состоялась лишь на газоне рядом с жилым домом. По информации «КГК», проверка магистральных сетей красителем не показала ни одной утечки. Также, по данным компании, на сетях меньшего диаметра, которые распределяют теплоноситель от магистралей к теплопунктам, на улице Блюхера был устранен один дефект. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане для ремонта сетей перекрыли участок улицы. Работы планировалось завершить к 16 апреля.