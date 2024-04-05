Один уральский губернатор усилил свою охрану после покушения на Чибиса

В ХМАО усилят охрану Комаровой после покушения на мурманского губернатора Чибиса

В ХМАО усилили охрану главы региона после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом

Власти ХМАО усиливают охрану губернатора Натальи Комаровой после покушения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Дополнительные меры безопасности будут введены и в Доме правительства, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. На момент публикации материала Югра стала единственным регионом, где принято такое решение.

«Комарова — единственная в России женщина-губернатор. И она, в отличие от многих коллег-мужчин, не увлекается единоборствами. Так что охрану решено было усилить, в отличие от других регионов», — рассказал инсайдер.

Директор департамента региональной безопасности вице-губернатор Югры Алексей Золотухин в телефонной беседе с журналистом подтвердил введение дополнительных мер безопасности, однако подробности раскрывать не стал. «В связи с происшествием принято решение усилить все необходимые меры по охране губернатора», — прокомментировал Золотухин.

Другие уральские губернаторы, как сообщили URA.RU в регионах УрФО и Пермского края, либо не планируют вводить усиление, либо считают введение дополнительных мер по охране глав субъектов неактуальным. «В правительствах считают вполне достаточными действующие меры безопасности. То, что нападавший вел себя неадекватно, говорит лишь о том, что губернаторам нет смысла менять ни планы, ни даже стиль поведения. Больше того, у курганского губернатора Вадима Шумкова и пермского главы Дмитрия Махонина телохранителей вообще нет. Так что каких-то перемен в этом плане после ЧП в Мурманске тоже не ожидается», — утверждают собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Его ранил ножом мужчина после мероприятия, которое прошло в ДК «Строитель» в Апатитах.