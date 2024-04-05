Генпрокуратура защитила права 88-летней жительницы Магнитогорска из подвала

Генпрокуратура России обеспечила защиту прав 88-летней пенсионерки из Магнитогорска Челябинской области, которая была вынуждена жить в затопленном подвале. По поручению заместителя генпрокурора Сергея Зайцева были приняты необходимые меры по обеспечению прав пожилой женщины.
«После вмешательства надзорного ведомства женщина помещена в учреждение здравоохранения, где прошла необходимые обследования и ей оказана медицинская помощь», — сообщили в генпрокуратуре. В дальнейшем был рассмотрен вопрос о ее проживании в социальном учреждении.
Пожелания пенсионерки были учтены, и в результате отказа от проживания в приемной семье ей была предоставлена путевка в Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска получила задачу контролировать условия проживания женщины в соцучреждении.
Ранее стало известно, что 12 лет назад женщина из-за обмана лишилась жилья и переселилась в подвал. Ситуацию поставил на контроль замгенпрокурор РФ в УрФО Сергей Зайцев. Пенсионерке предоставили на выбор два варианта будущего жилья: приемная семья или специализированный интернат.
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