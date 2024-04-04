В Тюмени и Тобольске рекордно потеплело

В Тюменской области температура воздуха побила 77-летний рекорд

05 апреля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Погодные аномалии сохранятся в регионе до конца апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Температура воздуха в Тюмени и Тобольске побила многолетние рекорды. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. «Минувший четверг на Урале и в Западной Сибири ознаменовался небывалым за всю историю метеонаблюдений весенним теплом. На ряде метеостанций были зафиксированы температурные рекорды для 4 апреля: в Тюмени было +17,4 градуса, побит прежний рекорд 1947 года. В Тобольске было +16 градусов, а предыдущий рекорд, +13,4 градуса, был зафиксирован в 1995 году», — сообщил Тишковец. Он отметил, что до выходных температура воздуха в регионе будет выше климатической нормы в среднем на пять градусов. Климатические отклонения будут наблюдаться в Тюменской области весь апрель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Температура воздуха в Тюмени и Тобольске побила многолетние рекорды. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. «Минувший четверг на Урале и в Западной Сибири ознаменовался небывалым за всю историю метеонаблюдений весенним теплом. На ряде метеостанций были зафиксированы температурные рекорды для 4 апреля: в Тюмени было +17,4 градуса, побит прежний рекорд 1947 года. В Тобольске было +16 градусов, а предыдущий рекорд, +13,4 градуса, был зафиксирован в 1995 году», — сообщил Тишковец. Он отметил, что до выходных температура воздуха в регионе будет выше климатической нормы в среднем на пять градусов. Климатические отклонения будут наблюдаться в Тюменской области весь апрель.