04 апреля 2024

В Тюмени и Тобольске рекордно потеплело

В Тюменской области температура воздуха побила 77-летний рекорд
© Служба новостей «URA.RU»
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Погодные аномалии сохранятся в регионе до конца апреля Фото:

Температура воздуха в Тюмени и Тобольске побила многолетние рекорды. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Минувший четверг на Урале и в Западной Сибири ознаменовался небывалым за всю историю метеонаблюдений весенним теплом. На ряде метеостанций были зафиксированы температурные рекорды для 4 апреля: в Тюмени было +17,4 градуса, побит прежний рекорд 1947 года. В Тобольске было +16 градусов, а предыдущий рекорд, +13,4 градуса, был зафиксирован в 1995 году», — сообщил Тишковец.

Он отметил, что до выходных температура воздуха в регионе будет выше климатической нормы в среднем на пять градусов. Климатические отклонения будут наблюдаться в Тюменской области весь апрель.

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Температура воздуха в Тюмени и Тобольске побила многолетние рекорды. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. «Минувший четверг на Урале и в Западной Сибири ознаменовался небывалым за всю историю метеонаблюдений весенним теплом. На ряде метеостанций были зафиксированы температурные рекорды для 4 апреля: в Тюмени было +17,4 градуса, побит прежний рекорд 1947 года. В Тобольске было +16 градусов, а предыдущий рекорд, +13,4 градуса, был зафиксирован в 1995 году», — сообщил Тишковец. Он отметил, что до выходных температура воздуха в регионе будет выше климатической нормы в среднем на пять градусов. Климатические отклонения будут наблюдаться в Тюменской области весь апрель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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