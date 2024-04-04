Тюменка пырнула ножом любовника, который пытался снять с нее штаны

05 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Женщина пьяная вернулась домой, после чего ее любовник начал приставать и распускать руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина пьяная вернулась домой, где ее любовник пил алкоголь с приятелем, после чего мужчина начал к ней приставать. «Сожитель, требуя любви и покорности, стал к ней приставать и хватать за различные части тела. Женщина несколько раз требовала не распускать руки и ее не трогать. Однако слова не подействовали, и мужчина продолжил оскорблять, щупать Ольгу, а когда попытался снять с нее штаны, получил удар кухонным ножом в бок», — рассказали в пресс-службе. Тюменка вызвала скорую и полицию, после чего они с соседкой попытались остановить кровь у мужчины. Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, она во всем созналась и не стала писать заявление на сожителя. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, а также обязал пройти курс лечения алкогольной зависимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина пьяная вернулась домой, где ее любовник пил алкоголь с приятелем, после чего мужчина начал к ней приставать. «Сожитель, требуя любви и покорности, стал к ней приставать и хватать за различные части тела. Женщина несколько раз требовала не распускать руки и ее не трогать. Однако слова не подействовали, и мужчина продолжил оскорблять, щупать Ольгу, а когда попытался снять с нее штаны, получил удар кухонным ножом в бок», — рассказали в пресс-службе. Тюменка вызвала скорую и полицию, после чего они с соседкой попытались остановить кровь у мужчины. Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, она во всем созналась и не стала писать заявление на сожителя. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, а также обязал пройти курс лечения алкогольной зависимости.