Рослесхоз признал Тюменскую область готовой к пожароопасному сезону

05 апреля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Тем, кто сообщит информацию о поджигателе, выплатят 40 тысяч рублей; за задержку нарушителя жители получат 50 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024 Рослесхоз признал Тюменскую область готовым регионом к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году сформирована группировка сил и средств в составе порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь, укомплектованы штаты лесопожарных формирований», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 5 апреля начал действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь траву и мусор, а также запускать фейерверки. Тем, кто сообщит информацию о поджигателе, выплатят 40 тысяч рублей, за задержку нарушителя жители получат 50 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рослесхоз признал Тюменскую область готовым регионом к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году сформирована группировка сил и средств в составе порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь, укомплектованы штаты лесопожарных формирований», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 5 апреля начал действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь траву и мусор, а также запускать фейерверки. Тем, кто сообщит информацию о поджигателе, выплатят 40 тысяч рублей, за задержку нарушителя жители получат 50 тысяч.