04 апреля 2024

Рослесхоз признал Тюменскую область готовой к пожароопасному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь, пал травы
Тем, кто сообщит информацию о поджигателе, выплатят 40 тысяч рублей; за задержку нарушителя жители получат 50 тысяч Фото:
новость из сюжета
Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

Рослесхоз признал Тюменскую область готовым регионом к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году сформирована группировка сил и средств в составе порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь, укомплектованы штаты лесопожарных формирований», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в регионе с 5 апреля начал действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь траву и мусор, а также запускать фейерверки. Тем, кто сообщит информацию о поджигателе, выплатят 40 тысяч рублей, за задержку нарушителя жители получат 50 тысяч.

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Рослесхоз признал Тюменскую область готовым регионом к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году сформирована группировка сил и средств в составе порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь, укомплектованы штаты лесопожарных формирований», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 5 апреля начал действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь траву и мусор, а также запускать фейерверки. Тем, кто сообщит информацию о поджигателе, выплатят 40 тысяч рублей, за задержку нарушителя жители получат 50 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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