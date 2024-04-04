Жители ЯНАО жалуются на проблему с парковкой возле горбольницы

В Новом Уренгое не хватает парковочных мест возле больницы

Жители Нового Уренгоя сообщили о дефиците парковочных мест возле больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) указали на нехватку парковочных мест возле центральной городской больницы. О проблеме с автопарковкой и пробками на территории медицинского учреждения горожане сообщили в telegram.

«Ни сотрудникам, ни пациентам парковаться негде. На территорию больницы въезд запрещен и сотрудникам, порой едешь на работу, а оставить транспортное средство негде. Пациенты, приезжая на прием, выходят и не находят свой автомобиль», — написала горожанка с никнеймом NaRa_Dee в telegram-канале «Воронов Chat».

Ямальцы согласились с жителем города, отметив острый дефицит парковочных мест. «Полностью поддерживаю, парковаться негде от слова совсем. Хотя бы сотрудникам открыли парковку на территории, пациентам освободилось бы больше места для парковки», — отметила Любовь Митина. «Особенно, когда нужно попасть в приемный покой зимой. Долгое ожидание транспорта, который развезет больных по территории», — поделилась Алла Криворучко.

В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что в ходе реконструкции улицы Геологоразведчиков эта территория заметно изменится. «Возле НЦГБ появятся дополнительные парковочные места. Планируем стоянку и там, где расположена аптека „Сканер“. Подрядчик приступит к дорожным работам возле больничного комплекса», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о борьбе водителей за места на парковках в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане не могут поделить парковочные места во дворах, оставляя записки с претензиями своим соседям.