В ЯНАО водители борются за места на парковке во дворах. Фото

В Лабытнанги автовладельцы не могут поделить парковочные места

22 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

На Ямале соседи не могут поделить места на парковке в жилых дворах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) автолюбители борются за парковочные места в своих дворах, оставляя записки с претензиями своим соседям. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Автору этой бумажки, которую я нашел у себя под дворником, объясняю, что двор является общественным местом, а соответственно право на парковку в нем есть у любого автомобилиста. Доводы, типа, я чищу это место, принимаются только от нормальных мужиков, которые по-соседски подходят и объясняют свою позицию. В этом случае, аноним, можешь выкинуть свою лопату и не чистить якобы твое место. Автомобиль буду ставить на любое свободное место во дворе», — написал Дмитрий Усов в сообществе «Лабытнанги Info». Многие горожане поддержали автора поста, однако, были и те, кто призвал к уважению между соседями. «Место не куплено, свободно — поставил машину! Купи место, замок повесь и ставь свою машину», — высказалась Ирина Петкун. «Дело в простом человеческом уважении к друг другу. Из уважения к соседу никогда не поставлю свою машину на „чужое“ место, даже если его почистила управляющая компания», — поделилась Анна Кириченко. Ограничивать парковочное место по своему усмотрению является незаконным действием. Для того, чтобы владелец автомобиля создал индивидуальное парковочное место, ему необходимо добиться согласия соседей и зарегистрировать участок земли, на котором будет располагаться это место, на себя. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на обрезанные провода для электроподогрева машин. Однако, обогрев автомобилей с использованием электрокотла является нарушением правил благоустройства города и пожарной безопасности. Сосед оставил записку с возмущениями жителю Лабытнанги, который занял его место на парковке сообщество «Лабытнанги Info», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) автолюбители борются за парковочные места в своих дворах, оставляя записки с претензиями своим соседям. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Автору этой бумажки, которую я нашел у себя под дворником, объясняю, что двор является общественным местом, а соответственно право на парковку в нем есть у любого автомобилиста. Доводы, типа, я чищу это место, принимаются только от нормальных мужиков, которые по-соседски подходят и объясняют свою позицию. В этом случае, аноним, можешь выкинуть свою лопату и не чистить якобы твое место. Автомобиль буду ставить на любое свободное место во дворе», — написал Дмитрий Усов в сообществе «Лабытнанги Info». Многие горожане поддержали автора поста, однако, были и те, кто призвал к уважению между соседями. «Место не куплено, свободно — поставил машину! Купи место, замок повесь и ставь свою машину», — высказалась Ирина Петкун. «Дело в простом человеческом уважении к друг другу. Из уважения к соседу никогда не поставлю свою машину на „чужое“ место, даже если его почистила управляющая компания», — поделилась Анна Кириченко. Ограничивать парковочное место по своему усмотрению является незаконным действием. Для того, чтобы владелец автомобиля создал индивидуальное парковочное место, ему необходимо добиться согласия соседей и зарегистрировать участок земли, на котором будет располагаться это место, на себя. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на обрезанные провода для электроподогрева машин. Однако, обогрев автомобилей с использованием электрокотла является нарушением правил благоустройства города и пожарной безопасности.