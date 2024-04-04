04 апреля 2024

В Новом Уренгое появится новый перинатальный центр

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Перинатальный центр спроектируют в текущем году (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый перинатальный центр, проектирование будет начато в текущем году. Об это рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Осмотрел действующее родильное отделение — капитальное здание прослужит еще не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта. Лучших условий достойны и врачи. Команда центра — профессионалы высокого уровня», — отметил Артюхов в своем telegram-канале. Решение о строительстве было принято губернатором в Год семьи в России и Год детства на Ямале.

Во время прошлогодней поездки Артюхова по Ямалу, на состояние нынешнего роддома обратили будущие мамы, тогда женщины были помещены в недостаточно комфортные условия, поскольку на тот момент в здании шел ремонт. Будущий центр разместится на территории новоуренгойского медгородка.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый перинатальный центр, проектирование будет начато в текущем году. Об это рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Осмотрел действующее родильное отделение — капитальное здание прослужит еще не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта. Лучших условий достойны и врачи. Команда центра — профессионалы высокого уровня», — отметил Артюхов в своем telegram-канале. Решение о строительстве было принято губернатором в Год семьи в России и Год детства на Ямале. Во время прошлогодней поездки Артюхова по Ямалу, на состояние нынешнего роддома обратили будущие мамы, тогда женщины были помещены в недостаточно комфортные условия, поскольку на тот момент в здании шел ремонт. Будущий центр разместится на территории новоуренгойского медгородка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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