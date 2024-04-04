В Новом Уренгое появится новый перинатальный центр

В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый перинатальный центр, проектирование будет начато в текущем году. Об это рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Осмотрел действующее родильное отделение — капитальное здание прослужит еще не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта. Лучших условий достойны и врачи. Команда центра — профессионалы высокого уровня», — отметил Артюхов в своем telegram-канале. Решение о строительстве было принято губернатором в Год семьи в России и Год детства на Ямале.
Во время прошлогодней поездки Артюхова по Ямалу, на состояние нынешнего роддома обратили будущие мамы, тогда женщины были помещены в недостаточно комфортные условия, поскольку на тот момент в здании шел ремонт. Будущий центр разместится на территории новоуренгойского медгородка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый перинатальный центр, проектирование будет начато в текущем году. Об это рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Осмотрел действующее родильное отделение — капитальное здание прослужит еще не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта. Лучших условий достойны и врачи. Команда центра — профессионалы высокого уровня», — отметил Артюхов в своем telegram-канале. Решение о строительстве было принято губернатором в Год семьи в России и Год детства на Ямале. Во время прошлогодней поездки Артюхова по Ямалу, на состояние нынешнего роддома обратили будущие мамы, тогда женщины были помещены в недостаточно комфортные условия, поскольку на тот момент в здании шел ремонт. Будущий центр разместится на территории новоуренгойского медгородка.