В Новом Уренгое появится новый перинатальный центр

Перинатальный центр спроектируют в текущем году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый перинатальный центр, проектирование будет начато в текущем году. Об это рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Осмотрел действующее родильное отделение — капитальное здание прослужит еще не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта. Лучших условий достойны и врачи. Команда центра — профессионалы высокого уровня», — отметил Артюхов в своем telegram-канале. Решение о строительстве было принято губернатором в Год семьи в России и Год детства на Ямале.

Во время прошлогодней поездки Артюхова по Ямалу, на состояние нынешнего роддома обратили будущие мамы, тогда женщины были помещены в недостаточно комфортные условия, поскольку на тот момент в здании шел ремонт. Будущий центр разместится на территории новоуренгойского медгородка.