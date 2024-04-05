Сотрудники МЧС готовятся к эвакуации в курганском городе из-за паводка Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Жители города Куртамыш (Курганская область), которых эвакуировали из мест подтопления, разместились преимущественно у родственников. Об этом рассказал глава муниципального округа Андрей Гвоздев.

«Прошедшие сутки были очень не простыми для тех, чьи дома попали в зону подтопления. <…> практически все, кому пришлось на время покинуть свое жилье, разместились у родственников», — рассказал глава Куртамышского округа на своей странице «ВКонтакте». При этом в городе открыты два пункта временного размещения граждан.

На вечер пятницы 5 апреля в городе эвакуированы 47 граждан. Власти готовы к эвакуации жителей из домов по улицам: Хмелевская, К. Мяготина, Гагарина, Гастелло, Урицкого, Кутузова, Кирова, Свободы, Щорса, Кольцевая, Октябрьская, Лесопильная, Мичурина, Володарского, Луговая, в начале улиц Крестьянская и Советская, переулкам Набережный, Речной, Пешеходный, Горный, Приозерный, Заречный.

Жителям напоминают, что с собой нужно взять лишь документы, лекарства, вещи первой необходимости. Граждан вывезут спецтранспортом. Также власти позаботятся о домашних животных.

Ранее URA.RU сообщало, что власти показали, как эвакуировали жителей Куртамыша во время ночного подтопления. Эти и другие новости о паводковой ситуации в Курганской области, можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.

В городе Куртамыш власти эвакуировали жителей из подтопленных домов VK Андрей Гвоздев .

Жителей Куртамыша готовится эвакуировать спецтранспорт VK Андрей Гвоздев .