Житель подтопленного курганского города спал в машине из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Житель города Куртамыша (Курганская область) Владимир Александров ночевал в собственной машине из-за ситуации с подтоплением его дома. Мужчина был готов уехать в любой момент, и в то же время охранял собственное имущество рядом с домом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Вода начала подступать около шести часов вечера (4 апреля 2024 — прим. ред.). Я сначала пытался отвести воду от гаража, но она все прибывала. Ночевать пришлось в машине возле дома», — сообщил он паводковых событиях. Власти предлагали эвакуироваться, но мужчина предпочел остаться возле дома.

Он также рассказал, что вода уже отходит. Горожанин надеется на помощь властей — ему нужно откачать воду из подвала и участка. Пока он пытается отвести воду с помощью лопаты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше провели частичную эвакуацию. Не все жители подтопленных домов согласились уехать из своего жилья. Власти были готовы к новой эвакуации, но она не потребовалась. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.