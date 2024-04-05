05 апреля 2024

Спасатели увеличили силы для ликвидации прорыва дамбы в Орске

МЧС задействовало 440 человек для ликвидации прорыва дамбы в Орске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок, уровень воды, река тобол
От большой воды в Орске уже пострадало более десяти тысяч человек Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

МЧС России увеличили группировку сил до 440 человек и дополнительно привлекли специалистов для устранения последствий порыва дамбы в Орске. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов.

«МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. В настоящий момент задействовано порядка 440 человек и 217 единиц техники, в том числе плавсредств», — говорится в сообщении МЧС РФ.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 135 человек, включая 55 детей. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В Орске началась эвакуация людей. URA.RU восстановил хронологию подтопления в регионе и выяснил, что известно о чрезвычайной ситуации к данному часу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС России увеличили группировку сил до 440 человек и дополнительно привлекли специалистов для устранения последствий порыва дамбы в Орске. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов. «МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. В настоящий момент задействовано порядка 440 человек и 217 единиц техники, в том числе плавсредств», — говорится в сообщении МЧС РФ. В пунктах временного размещения сейчас находятся 135 человек, включая 55 детей. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В Орске началась эвакуация людей. URA.RU восстановил хронологию подтопления в регионе и выяснил, что известно о чрезвычайной ситуации к данному часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...