Спасатели увеличили силы для ликвидации прорыва дамбы в Орске

МЧС России увеличили группировку сил до 440 человек и дополнительно привлекли специалистов для устранения последствий порыва дамбы в Орске. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов.
«МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. В настоящий момент задействовано порядка 440 человек и 217 единиц техники, в том числе плавсредств», — говорится в сообщении МЧС РФ.
В пунктах временного размещения сейчас находятся 135 человек, включая 55 детей. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В Орске началась эвакуация людей. URA.RU восстановил хронологию подтопления в регионе и выяснил, что известно о чрезвычайной ситуации к данному часу.
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