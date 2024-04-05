Спасатели увеличили силы для ликвидации прорыва дамбы в Орске

МЧС задействовало 440 человек для ликвидации прорыва дамбы в Орске

06 апреля 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

От большой воды в Орске уже пострадало более десяти тысяч человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу МЧС России увеличили группировку сил до 440 человек и дополнительно привлекли специалистов для устранения последствий порыва дамбы в Орске. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов. «МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. В настоящий момент задействовано порядка 440 человек и 217 единиц техники, в том числе плавсредств», — говорится в сообщении МЧС РФ. В пунктах временного размещения сейчас находятся 135 человек, включая 55 детей. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В Орске началась эвакуация людей. URA.RU восстановил хронологию подтопления в регионе и выяснил, что известно о чрезвычайной ситуации к данному часу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России увеличили группировку сил до 440 человек и дополнительно привлекли специалистов для устранения последствий порыва дамбы в Орске. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов. «МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. В настоящий момент задействовано порядка 440 человек и 217 единиц техники, в том числе плавсредств», — говорится в сообщении МЧС РФ. В пунктах временного размещения сейчас находятся 135 человек, включая 55 детей. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В Орске началась эвакуация людей. URA.RU восстановил хронологию подтопления в регионе и выяснил, что известно о чрезвычайной ситуации к данному часу.