05 апреля 2024

Что происходит в Орске после прорыва дамбы: главное к утру 6 апреля

В Орске подтопило более 300 домовладений и 750 участков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, наводнение
На устранение последствий прорыва направлены дополнительные силы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. В зону затопления попали почти 11 тысяч человек. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, экстренные службы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику. Главное к утру 6 апреля — в материале URA.RU.

МЧС увеличило количество специалистов и техники, дамбу прорвало в двух местах

На месте ликвидации прорыва трудятся 440 человек и 217 единиц техники. Как сообщили в МЧС РФ, на прорыве дамбы в Орске задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа. Участков прорыва два, уточнил глава Орска Василий Козупица. Они образовались в районе улицы Оренбургской. Эвакуация организована для жителей Старого города и поселка Строителей.

Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске

Проводить спасательные работы сотрудникам МЧС помогают более 200 сотрудников полиции, сообщает сайт mvdmedia. Они оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, помогают эвакуироваться жителям и охраняют места эвакуации. Для оперативного восстановления документов, утраченных из-за потопа, выделены дополнительные силы.

В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза

На место происшествия направлены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки мест прорывов. Бреши в дамбе сейчас устраняются также и фронтальными погрузчиками. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест

Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. Для эвакуированных в Орске организовали шесть пунктов временного размещения (ПВР). Там предоставляется питание, спальные места, работают медики. В ПВР находятся 135 граждан, включая 55 детей, уточняет RT. Автобусы для пострадавших подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова. При этом ажиотажа не наблюдается. Людей перевозят как в пункты временного размещения.

При прорыве дамбы нет пострадавших

В Орск прибыли губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заместитель главы МЧС Илья Денисов. В правительстве региона подчеркнули, что пострадавших, где прорвало дамбу и затопило дома, нет. Ни один человек не обращался за медицинской помощью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. В зону затопления попали почти 11 тысяч человек. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, экстренные службы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику. Главное к утру 6 апреля — в материале URA.RU. На месте ликвидации прорыва трудятся 440 человек и 217 единиц техники. Как сообщили в МЧС РФ, на прорыве дамбы в Орске задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа. Участков прорыва два, уточнил глава Орска Василий Козупица. Они образовались в районе улицы Оренбургской. Эвакуация организована для жителей Старого города и поселка Строителей. Проводить спасательные работы сотрудникам МЧС помогают более 200 сотрудников полиции, сообщает сайт mvdmedia. Они оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, помогают эвакуироваться жителям и охраняют места эвакуации. Для оперативного восстановления документов, утраченных из-за потопа, выделены дополнительные силы. На место происшествия направлены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки мест прорывов. Бреши в дамбе сейчас устраняются также и фронтальными погрузчиками. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. Для эвакуированных в Орске организовали шесть пунктов временного размещения (ПВР). Там предоставляется питание, спальные места, работают медики. В ПВР находятся 135 граждан, включая 55 детей, уточняет RT. Автобусы для пострадавших подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова. При этом ажиотажа не наблюдается. Людей перевозят как в пункты временного размещения. В Орск прибыли губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заместитель главы МЧС Илья Денисов. В правительстве региона подчеркнули, что пострадавших, где прорвало дамбу и затопило дома, нет. Ни один человек не обращался за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...