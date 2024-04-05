Что происходит в Орске после прорыва дамбы: главное к утру 6 апреля

5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. В зону затопления попали почти 11 тысяч человек. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, экстренные службы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику. Главное к утру 6 апреля — в материале URA.RU.
МЧС увеличило количество специалистов и техники, дамбу прорвало в двух местах
На месте ликвидации прорыва трудятся 440 человек и 217 единиц техники. Как сообщили в МЧС РФ, на прорыве дамбы в Орске задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа. Участков прорыва два, уточнил глава Орска Василий Козупица. Они образовались в районе улицы Оренбургской. Эвакуация организована для жителей Старого города и поселка Строителей.
Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске
Проводить спасательные работы сотрудникам МЧС помогают более 200 сотрудников полиции, сообщает сайт mvdmedia. Они оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, помогают эвакуироваться жителям и охраняют места эвакуации. Для оперативного восстановления документов, утраченных из-за потопа, выделены дополнительные силы.
В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза
На место происшествия направлены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки мест прорывов. Бреши в дамбе сейчас устраняются также и фронтальными погрузчиками. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест
Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. Для эвакуированных в Орске организовали шесть пунктов временного размещения (ПВР). Там предоставляется питание, спальные места, работают медики. В ПВР находятся 135 граждан, включая 55 детей, уточняет RT. Автобусы для пострадавших подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова. При этом ажиотажа не наблюдается. Людей перевозят как в пункты временного размещения.
При прорыве дамбы нет пострадавших
В Орск прибыли губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заместитель главы МЧС Илья Денисов. В правительстве региона подчеркнули, что пострадавших, где прорвало дамбу и затопило дома, нет. Ни один человек не обращался за медицинской помощью.
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