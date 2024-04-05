Что происходит в Орске после прорыва дамбы: главное к утру 6 апреля

В Орске подтопило более 300 домовладений и 750 участков

06 апреля 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

На устранение последствий прорыва направлены дополнительные силы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу 5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. В зону затопления попали почти 11 тысяч человек. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, экстренные службы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику. Главное к утру 6 апреля — в материале URA.RU. МЧС увеличило количество специалистов и техники, дамбу прорвало в двух местах На месте ликвидации прорыва трудятся 440 человек и 217 единиц техники. Как сообщили в МЧС РФ, на прорыве дамбы в Орске задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа. Участков прорыва два, уточнил глава Орска Василий Козупица. Они образовались в районе улицы Оренбургской. Эвакуация организована для жителей Старого города и поселка Строителей. Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске Проводить спасательные работы сотрудникам МЧС помогают более 200 сотрудников полиции, сообщает сайт mvdmedia. Они оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, помогают эвакуироваться жителям и охраняют места эвакуации. Для оперативного восстановления документов, утраченных из-за потопа, выделены дополнительные силы. В Орске засыпать прорыв дамбы отправили 33 большегруза На место происшествия направлены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки мест прорывов. Бреши в дамбе сейчас устраняются также и фронтальными погрузчиками. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. Для эвакуированных в Орске организовали шесть пунктов временного размещения (ПВР). Там предоставляется питание, спальные места, работают медики. В ПВР находятся 135 граждан, включая 55 детей, уточняет RT. Автобусы для пострадавших подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова. При этом ажиотажа не наблюдается. Людей перевозят как в пункты временного размещения. При прорыве дамбы нет пострадавших В Орск прибыли губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заместитель главы МЧС Илья Денисов. В правительстве региона подчеркнули, что пострадавших, где прорвало дамбу и затопило дома, нет. Ни один человек не обращался за медицинской помощью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

5 апреля жители Орска вынуждены экстренно эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Урал. В зону затопления попали почти 11 тысяч человек. Чтобы справиться с последствиями разгула стихии и обезопасить людей, экстренные службы направили на устранение ЧС дополнительно группы специалистов и технику. Главное к утру 6 апреля — в материале URA.RU. На месте ликвидации прорыва трудятся 440 человек и 217 единиц техники. Как сообщили в МЧС РФ, на прорыве дамбы в Орске задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа. Участков прорыва два, уточнил глава Орска Василий Козупица. Они образовались в районе улицы Оренбургской. Эвакуация организована для жителей Старого города и поселка Строителей. Проводить спасательные работы сотрудникам МЧС помогают более 200 сотрудников полиции, сообщает сайт mvdmedia. Они оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, помогают эвакуироваться жителям и охраняют места эвакуации. Для оперативного восстановления документов, утраченных из-за потопа, выделены дополнительные силы. На место происшествия направлены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки мест прорывов. Бреши в дамбе сейчас устраняются также и фронтальными погрузчиками. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом заявила администрация Орска в своем telegram-канале. Для эвакуированных в Орске организовали шесть пунктов временного размещения (ПВР). Там предоставляется питание, спальные места, работают медики. В ПВР находятся 135 граждан, включая 55 детей, уточняет RT. Автобусы для пострадавших подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова. При этом ажиотажа не наблюдается. Людей перевозят как в пункты временного размещения. В Орск прибыли губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заместитель главы МЧС Илья Денисов. В правительстве региона подчеркнули, что пострадавших, где прорвало дамбу и затопило дома, нет. Ни один человек не обращался за медицинской помощью.