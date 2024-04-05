Тюменка 15 раз ударила мужа ножом из-за ссоры

В частном доме Ялуторовска (Тюменская область) было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между убитым и его супругой произошла ссора, в ходе которой тюменка нанесла 15 ножевых ударов мужу, сообщили в областном Следственном Комитете России.
«По версии следствия, в ночь на 5 апреля супруги распивали вместе алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемая схватилась за нож. Она нанесла своему мужу не менее 15 ударов в грудь и спину», — рассказали в ведомстве «Тюменской области сегодня».
Самой женщине 40 лет. Сейчас ей предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято, свидетели уже допрошены.
Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны, когда она пьяная вернулась домой. Ее любовник же пил алкоголь с приятелем, после чего начал к ней приставать.
Обновлено в 12:10: URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
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В частном доме Ялуторовска (Тюменская область) было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между убитым и его супругой произошла ссора, в ходе которой тюменка нанесла 15 ножевых ударов мужу, сообщили в областном Следственном Комитете России. «По версии следствия, в ночь на 5 апреля супруги распивали вместе алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемая схватилась за нож. Она нанесла своему мужу не менее 15 ударов в грудь и спину», — рассказали в ведомстве «Тюменской области сегодня». Самой женщине 40 лет. Сейчас ей предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято, свидетели уже допрошены. Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны, когда она пьяная вернулась домой. Ее любовник же пил алкоголь с приятелем, после чего начал к ней приставать. Обновлено в 12:10:
URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.