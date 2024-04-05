Тюменка 15 раз ударила мужа ножом из-за ссоры

Тюменка убила своего мужа из-за пьяной ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В частном доме Ялуторовска (Тюменская область) было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между убитым и его супругой произошла ссора, в ходе которой тюменка нанесла 15 ножевых ударов мужу, сообщили в областном Следственном Комитете России.

«По версии следствия, в ночь на 5 апреля супруги распивали вместе алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемая схватилась за нож. Она нанесла своему мужу не менее 15 ударов в грудь и спину», — рассказали в ведомстве «Тюменской области сегодня».

Самой женщине 40 лет. Сейчас ей предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято, свидетели уже допрошены.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны, когда она пьяная вернулась домой. Ее любовник же пил алкоголь с приятелем, после чего начал к ней приставать.

Обновлено в 12:10:

URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.