05 апреля 2024

Тюменка 15 раз ударила мужа ножом из-за ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Тюменка убила своего мужа из-за пьяной ссоры Фото:

В частном доме Ялуторовска (Тюменская область) было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между убитым и его супругой произошла ссора, в ходе которой тюменка нанесла 15 ножевых ударов мужу, сообщили в областном Следственном Комитете России.

«По версии следствия, в ночь на 5 апреля супруги распивали вместе алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемая схватилась за нож. Она нанесла своему мужу не менее 15 ударов в грудь и спину», — рассказали в ведомстве «Тюменской области сегодня».

Самой женщине 40 лет. Сейчас ей предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято, свидетели уже допрошены.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны, когда она пьяная вернулась домой. Ее любовник же пил алкоголь с приятелем, после чего начал к ней приставать.

Обновлено в 12:10:
URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В частном доме Ялуторовска (Тюменская область) было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между убитым и его супругой произошла ссора, в ходе которой тюменка нанесла 15 ножевых ударов мужу, сообщили в областном Следственном Комитете России. «По версии следствия, в ночь на 5 апреля супруги распивали вместе алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемая схватилась за нож. Она нанесла своему мужу не менее 15 ударов в грудь и спину», — рассказали в ведомстве «Тюменской области сегодня». Самой женщине 40 лет. Сейчас ей предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято, свидетели уже допрошены. Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Тюмени женщина ударила ножом сожителя, который пытался снять с нее штаны, когда она пьяная вернулась домой. Ее любовник же пил алкоголь с приятелем, после чего начал к ней приставать. Обновлено в 12:10: URA.RU отправило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...