Сбылось еще одно предсказание Жириновского

Удар Израиля по иранским объектам был предсказан еще в 2012 году основателем и первым председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Василий Власов, подчеркнув, что политические предсказания Жириновского продолжают сбываться. Самого Власова называют любимчиком основателя ЛДПР.
«Да, прогнозы [Владимира Жириновского] сбываются. <…> Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты. Исходя из этого, он и делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — заявил Василий Власов в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что в 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО говорил, что Израиль уже тогда планировал решать конфликт с Ираном «силовым методом».
Жириновский, в частности, известен тем, что делал политические прогнозы и предсказания. Он делал заявления как об Украине, так и США. Например, Жириновский пророчил США крах и полный распад, передает телеканал 360. Также он высказывался и о конфликте на Ближнем Востоке. Основатель партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни.
На днях Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии. В ходе атаки погибли иранские генералы. Тегеран пообещал нанести ответные удары.
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