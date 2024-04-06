Сбылось еще одно предсказание Жириновского

Экс-депутат Власов: сбылось предсказание Жириновского об ударе Израиля по Ирану

06 апреля 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский еще в 2012 году предсказывал удар Израиля по Ирану, уточнил Василий Власов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Удар Израиля по иранским объектам был предсказан еще в 2012 году основателем и первым председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Василий Власов, подчеркнув, что политические предсказания Жириновского продолжают сбываться. Самого Власова называют любимчиком основателя ЛДПР. Новость по теме Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии: как отреагировало мировое сообщество «Да, прогнозы [Владимира Жириновского] сбываются. <…> Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты. Исходя из этого, он и делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — заявил Василий Власов в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что в 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО говорил, что Израиль уже тогда планировал решать конфликт с Ираном «силовым методом». Жириновский, в частности, известен тем, что делал политические прогнозы и предсказания. Он делал заявления как об Украине, так и США. Например, Жириновский пророчил США крах и полный распад, передает телеканал 360. Также он высказывался и о конфликте на Ближнем Востоке. Основатель партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. На днях Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии. В ходе атаки погибли иранские генералы. Тегеран пообещал нанести ответные удары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удар Израиля по иранским объектам был предсказан еще в 2012 году основателем и первым председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Василий Власов, подчеркнув, что политические предсказания Жириновского продолжают сбываться. Самого Власова называют любимчиком основателя ЛДПР. «Да, прогнозы [Владимира Жириновского] сбываются. <…> Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты. Исходя из этого, он и делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — заявил Василий Власов в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что в 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО говорил, что Израиль уже тогда планировал решать конфликт с Ираном «силовым методом». Жириновский, в частности, известен тем, что делал политические прогнозы и предсказания. Он делал заявления как об Украине, так и США. Например, Жириновский пророчил США крах и полный распад, передает телеканал 360. Также он высказывался и о конфликте на Ближнем Востоке. Основатель партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. На днях Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии. В ходе атаки погибли иранские генералы. Тегеран пообещал нанести ответные удары.