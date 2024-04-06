Сбылось еще одно предсказание Жириновского

Экс-депутат Власов: сбылось предсказание Жириновского об ударе Израиля по Ирану
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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский еще в 2012 году предсказывал удар Израиля по Ирану, уточнил Василий Власов Фото:
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Удар Израиля по иранским объектам был предсказан еще в 2012 году основателем и первым председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Василий Власов, подчеркнув, что политические предсказания Жириновского продолжают сбываться. Самого Власова называют любимчиком основателя ЛДПР.

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«Да, прогнозы [Владимира Жириновского] сбываются. <…> Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты. Исходя из этого, он и делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — заявил Василий Власов в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что в 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО говорил, что Израиль уже тогда планировал решать конфликт с Ираном «силовым методом».

Жириновский, в частности, известен тем, что делал политические прогнозы и предсказания. Он делал заявления как об Украине, так и США. Например, Жириновский пророчил США крах и полный распад, передает телеканал 360. Также он высказывался и о конфликте на Ближнем Востоке. Основатель партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни.

На днях Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии. В ходе атаки погибли иранские генералы. Тегеран пообещал нанести ответные удары.

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Удар Израиля по иранским объектам был предсказан еще в 2012 году основателем и первым председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Василий Власов, подчеркнув, что политические предсказания Жириновского продолжают сбываться. Самого Власова называют любимчиком основателя ЛДПР. «Да, прогнозы [Владимира Жириновского] сбываются. <…> Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты. Исходя из этого, он и делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — заявил Василий Власов в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что в 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО говорил, что Израиль уже тогда планировал решать конфликт с Ираном «силовым методом». Жириновский, в частности, известен тем, что делал политические прогнозы и предсказания. Он делал заявления как об Украине, так и США. Например, Жириновский пророчил США крах и полный распад, передает телеканал 360. Также он высказывался и о конфликте на Ближнем Востоке. Основатель партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. На днях Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии. В ходе атаки погибли иранские генералы. Тегеран пообещал нанести ответные удары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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