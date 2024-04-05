05 апреля 2024

Жители курганского округа сняли прорыв дамбы, которого не было 20 лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в городе. Курган, дамба, тобол, паводок, река
Жители Юргамышского округа сняли видео с прорывом земляной дамбы (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жители деревни Крутоярка в Юргамышском округе (Курганская область) сняли прорыв земляной дамбы из-за течения реки Юргамыш, которого, с их слов, не было с 2000-го года. Видео с размывом укрепления распространяется в местных группах региона в соцсети «ВКонтакте».

«Это торнадо, пошла тяга! Нина, смотри, земля садится, пошла-пошла. Какая мощь, смотрите. Последние 20 лет такого не было, с двухтысячных, стояла живой. За 10 минут размыло, а ручеек-то маленький был <…> Ничего, восстановим», — делятся впечатлениями местные жители на видео, которое опубликовано в группе «ЧП Курган». На видео показаны кадры, как течение реки Юргамыш, прорвав укрепление, заполняет мощным потоком поле за дамбой.

Ранее URA.RU писало, что строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Жители деревни Крутоярка в Юргамышском округе (Курганская область) сняли прорыв земляной дамбы из-за течения реки Юргамыш, которого, с их слов, не было с 2000-го года. Видео с размывом укрепления распространяется в местных группах региона в соцсети «ВКонтакте». «Это торнадо, пошла тяга! Нина, смотри, земля садится, пошла-пошла. Какая мощь, смотрите. Последние 20 лет такого не было, с двухтысячных, стояла живой. За 10 минут размыло, а ручеек-то маленький был <…> Ничего, восстановим», — делятся впечатлениями местные жители на видео, которое опубликовано в группе «ЧП Курган». На видео показаны кадры, как течение реки Юргамыш, прорвав укрепление, заполняет мощным потоком поле за дамбой. Ранее URA.RU писало, что строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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