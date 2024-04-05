05 апреля 2024

Под Курганом начнут строить защитные дамбы

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Полноводье. Набережная Тобола. Курган, набережная, половодье, наводнение, набережная кургана, полноводие
В Кургане Тобол за сутки поднялся почти на полметра Фото:
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Строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских.

«Совместно с представителями администрации г. Кургана и и. о. руководителя Колташевского территориального отдела провел рабочее совещание в селе Б. Чаусово. Обсудили вопрос по проведению противопаводковых мероприятий и приняли решение о совместном строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации. Напоминаю, что эвакуация это не право — а обязанность», — написала глава округа в своем telegram-канале.

Язовских уточнил, что пункт временного размещения находится в Большечаусовской школе по адресу: с. Большое Чаусово, ул. Молодежная, 15. Глава попросил людей соблюдать правила эвакуации. Подготовить теплую удобную одежду, аптечку первой помощи и лекарства, завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы. Все вещи и продукты лучше уложить в рюкзак, чемодан или сумку.

В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских. «Совместно с представителями администрации г. Кургана и и. о. руководителя Колташевского территориального отдела провел рабочее совещание в селе Б. Чаусово. Обсудили вопрос по проведению противопаводковых мероприятий и приняли решение о совместном строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации. Напоминаю, что эвакуация это не право — а обязанность», — написала глава округа в своем telegram-канале. Язовских уточнил, что пункт временного размещения находится в Большечаусовской школе по адресу: с. Большое Чаусово, ул. Молодежная, 15. Глава попросил людей соблюдать правила эвакуации. Подготовить теплую удобную одежду, аптечку первой помощи и лекарства, завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы. Все вещи и продукты лучше уложить в рюкзак, чемодан или сумку. В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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