ВС РФ уничтожили 30 солдат ВСУ при попытке их высадки на левом берегу Днепра

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До 30 солдат ВСУ было уничтожено при попытке высадки, сообщил начальник пресс-центра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделение «Днепр» уничтожило на херсонском направлении до 30 бойцов ВСУ при их попытке высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки.

«В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр <…> Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих [при попытке высадки с морского транспорта]», — сообщил начальник. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Кроме того, украинские войска потеряли пять лодок. Они были уничтожены артиллерией и ударными беспилотниками.

Еще в декабре 2023 года украинские издания писали, что операция ВСУ на Днепре бессмысленна. Однако украинские силы не оставили попыток высадки на левом берегу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что бойцы ВСУ напросто замерзают на местности из-за похолодания зимой. А несколько дней назад, 2 апреля, РФ серьезно укрепила левый берег из-за потепления.

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Подразделение «Днепр» уничтожило на херсонском направлении до 30 бойцов ВСУ при их попытке высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки. «В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр <…> Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих [при попытке высадки с морского транспорта]», — сообщил начальник. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Кроме того, украинские войска потеряли пять лодок. Они были уничтожены артиллерией и ударными беспилотниками. Еще в декабре 2023 года украинские издания писали, что операция ВСУ на Днепре бессмысленна. Однако украинские силы не оставили попыток высадки на левом берегу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что бойцы ВСУ напросто замерзают на местности из-за похолодания зимой. А несколько дней назад, 2 апреля, РФ серьезно укрепила левый берег из-за потепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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