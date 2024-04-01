Ополченец первой волны ДНР Матюшин: Россия укрепляет левый берег Днепра

02 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Теплая погода может способствовать наступлению ВСУ на левый берег Днепра, сообщил Александр Матюшин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы не дать ВСУ захватить левый берег Днепра, где находятся российские войска, ВС РФ ведет активное укрепление линии. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Ранее российские бойцы освободили Водяное (находится на левом берегу Днепра, Донецкая область, авдеевское направление). По сообщениям военкоров, девятая гвардейская мотострелковая бригада первого армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью овладела населенным пунктом.



«То, что мы там [на левом берегу] укрепляемся, — это естественно, потому что Днепр является естественной водной преградой для украинских войск. Но, как показала практика прошлого лета и осени, не особо это мешает их логистике при попытках наступать на наши позиции. Мы видели летние бои в районе Антоновского моста (Херсонская область) в прошлом году и бои на Крынке (поселок на левому берегу Днепра в Херсонской области), которые до сих пор не утихли. Противник всегда пытается переправить какие-то подкрепления и свои диверсионные части на наш [левый] берег Днепра. Сейчас установилась теплая погода, которая этому будет только способствовать. Поэтому в целях недопущения захвата, а потом укрепления и расширения противником какого-либо плацдарма на нашем берегу, мы проводим фортификационные работы (укрепление местности с целью защиты войск)», — рассказал Александр Матюшин.



При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что это не значит, что Россия переходит в полную оборону. «Будут проводиться полномасштабные работы с возведением противотанковых рвов, эшелонированной системой обороны в виде траншей, укрепрайонов с зубьями драконов и пулеметными точками, оборудованными артиллерийскими позициями. Но это не говорит о том, что мы не имеем каких-либо планов для нашего наступления и освобождения оккупированной Украиной территории в Херсонской области (правый берег Днепра), а также по продвижению в сторону Николаева с последующим выходом к Одессе и Приднестровью. Мы страхуемся для защиты от возможных украинских попыток наступать на Херсонском направлении. Как говорят многие бойцы, пусть лучше эта линия будет и она пригодится, чем когда противник попытается наступать, у нас не будет, за что зацепиться, и отразить атаку противника», — добавил Матюшин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы не дать ВСУ захватить левый берег Днепра, где находятся российские войска, ВС РФ ведет активное укрепление линии. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Ранее российские бойцы освободили Водяное (находится на левом берегу Днепра, Донецкая область, авдеевское направление). По сообщениям военкоров, девятая гвардейская мотострелковая бригада первого армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью овладела населенным пунктом. «То, что мы там [на левом берегу] укрепляемся, — это естественно, потому что Днепр является естественной водной преградой для украинских войск. Но, как показала практика прошлого лета и осени, не особо это мешает их логистике при попытках наступать на наши позиции. Мы видели летние бои в районе Антоновского моста (Херсонская область) в прошлом году и бои на Крынке (поселок на левому берегу Днепра в Херсонской области), которые до сих пор не утихли. Противник всегда пытается переправить какие-то подкрепления и свои диверсионные части на наш [левый] берег Днепра. Сейчас установилась теплая погода, которая этому будет только способствовать. Поэтому в целях недопущения захвата, а потом укрепления и расширения противником какого-либо плацдарма на нашем берегу, мы проводим фортификационные работы (укрепление местности с целью защиты войск)», — рассказал Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что это не значит, что Россия переходит в полную оборону. «Будут проводиться полномасштабные работы с возведением противотанковых рвов, эшелонированной системой обороны в виде траншей, укрепрайонов с зубьями драконов и пулеметными точками, оборудованными артиллерийскими позициями. Но это не говорит о том, что мы не имеем каких-либо планов для нашего наступления и освобождения оккупированной Украиной территории в Херсонской области (правый берег Днепра), а также по продвижению в сторону Николаева с последующим выходом к Одессе и Приднестровью. Мы страхуемся для защиты от возможных украинских попыток наступать на Херсонском направлении. Как говорят многие бойцы, пусть лучше эта линия будет и она пригодится, чем когда противник попытается наступать, у нас не будет, за что зацепиться, и отразить атаку противника», — добавил Матюшин.