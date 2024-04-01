Ополченец первой волны ДНР Матюшин: Россия укрепляет левый берег Днепра

Чтобы не дать ВСУ захватить левый берег Днепра, где находятся российские войска, ВС РФ ведет активное укрепление линии. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.
Ранее российские бойцы освободили Водяное (находится на левом берегу Днепра, Донецкая область, авдеевское направление). По сообщениям военкоров, девятая гвардейская мотострелковая бригада первого армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью овладела населенным пунктом.
«То, что мы там [на левом берегу] укрепляемся, — это естественно, потому что Днепр является естественной водной преградой для украинских войск. Но, как показала практика прошлого лета и осени, не особо это мешает их логистике при попытках наступать на наши позиции. Мы видели летние бои в районе Антоновского моста (Херсонская область) в прошлом году и бои на Крынке (поселок на левому берегу Днепра в Херсонской области), которые до сих пор не утихли. Противник всегда пытается переправить какие-то подкрепления и свои диверсионные части на наш [левый] берег Днепра. Сейчас установилась теплая погода, которая этому будет только способствовать. Поэтому в целях недопущения захвата, а потом укрепления и расширения противником какого-либо плацдарма на нашем берегу, мы проводим фортификационные работы (укрепление местности с целью защиты войск)», — рассказал Александр Матюшин.
При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что это не значит, что Россия переходит в полную оборону. «Будут проводиться полномасштабные работы с возведением противотанковых рвов, эшелонированной системой обороны в виде траншей, укрепрайонов с зубьями драконов и пулеметными точками, оборудованными артиллерийскими позициями. Но это не говорит о том, что мы не имеем каких-либо планов для нашего наступления и освобождения оккупированной Украиной территории в Херсонской области (правый берег Днепра), а также по продвижению в сторону Николаева с последующим выходом к Одессе и Приднестровью. Мы страхуемся для защиты от возможных украинских попыток наступать на Херсонском направлении. Как говорят многие бойцы, пусть лучше эта линия будет и она пригодится, чем когда противник попытается наступать, у нас не будет, за что зацепиться, и отразить атаку противника», — добавил Матюшин.
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