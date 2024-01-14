Губернатор Сальдо: украинские солдаты замерзают на левом берегу Днепра

14 января 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо сообщил, что эвакуация через Днепр почти невозможна Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы мерзнут на левом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в украинской армии выросло число заболевших и обмороженных. «В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале . Он отметил, что в украинской армии растет количество заболевших и обмороженных. По его словам, эвакуация через реку почти невозможна. Сальдо отметил, что украинские бойцы попадают в плен с сильными обморожениями и некрозом тканей. Морские пехотинцы ВСУ испытывают трудности, так как берега Днепра обмерзли. Сальдо подчеркнул, что украинская армия почти не перемещается в Крынках, не ведет разведку и не владеет обстановкой о местоположении российских бойцов. ВС РФ сообщили, что за последнюю неделю ВСУ потеряли больше 200 военных. Ранее украинские офицеры заявили, что некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ начал сокращаться.

Украинские бойцы мерзнут на левом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в украинской армии выросло число заболевших и обмороженных. «В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в украинской армии растет количество заболевших и обмороженных. По его словам, эвакуация через реку почти невозможна. Сальдо отметил, что украинские бойцы попадают в плен с сильными обморожениями и некрозом тканей. Морские пехотинцы ВСУ испытывают трудности, так как берега Днепра обмерзли. Сальдо подчеркнул, что украинская армия почти не перемещается в Крынках, не ведет разведку и не владеет обстановкой о местоположении российских бойцов. ВС РФ сообщили, что за последнюю неделю ВСУ потеряли больше 200 военных. Ранее украинские офицеры заявили, что некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ начал сокращаться.