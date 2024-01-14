Губернатор Сальдо: украинские солдаты замерзают на левом берегу Днепра

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, окоп, всу,  stock
Владимир Сальдо сообщил, что эвакуация через Днепр почти невозможна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы мерзнут на левом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в украинской армии выросло число заболевших и обмороженных.

«В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в украинской армии растет количество заболевших и обмороженных.

По его словам, эвакуация через реку почти невозможна. Сальдо отметил, что украинские бойцы попадают в плен с сильными обморожениями и некрозом тканей. Морские пехотинцы ВСУ испытывают трудности, так как берега Днепра обмерзли.

Сальдо подчеркнул, что украинская армия почти не перемещается в Крынках, не ведет разведку и не владеет обстановкой о местоположении российских бойцов. ВС РФ сообщили, что за последнюю неделю ВСУ потеряли больше 200 военных.

Ранее украинские офицеры заявили, что некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ начал сокращаться.

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Украинские бойцы мерзнут на левом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в украинской армии выросло число заболевших и обмороженных. «В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в украинской армии растет количество заболевших и обмороженных. По его словам, эвакуация через реку почти невозможна. Сальдо отметил, что украинские бойцы попадают в плен с сильными обморожениями и некрозом тканей. Морские пехотинцы ВСУ испытывают трудности, так как берега Днепра обмерзли. Сальдо подчеркнул, что украинская армия почти не перемещается в Крынках, не ведет разведку и не владеет обстановкой о местоположении российских бойцов. ВС РФ сообщили, что за последнюю неделю ВСУ потеряли больше 200 военных. Ранее украинские офицеры заявили, что некоторые из украинских военных отказываются участвовать в боевых действиях в Крынках, находящихся на левом берегу Днепра. Под давлением российской армии плацдарм ВСУ начал сокращаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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