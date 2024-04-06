В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о принудительной эвакуации жителей. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU.
В селе Краснохолм 3 апреля был введен режим ЧС из-за затопления территорий после разлива реки Черная. Аналогичные меры приняты в Акбулакском районе, где уровень воды в реке Илек достиг опасных отметок, и в селе Урпия (Орск), где население осталось без электроснабжения на целый день. Сложная ситуация также складывается в поселках Южный Урал, Весенний и Ивановка, где подтоплены кладбища.
Наибольший урон нанесен территориям, примыкающим к крупнейшим городам региона — Оренбургу и Орску. Власти принимают все необходимые меры для защиты и помощи пострадавшим, а также для предотвращения дальнейших разрушений. Так, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции.
По информации администрации города, эвакуация затронет жителей районов Форштадт, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселка имени Куйбышева. Также под нее попадают владельцы домов в садоводческих товариществах рядом с поселком им. Куйбышева, Протопоповской и Зауральной рощами, Овчинным городком, СНТ «Дубки», «Дубовый плес» и у реки Сакмара.
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