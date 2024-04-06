Какие районы Оренбурга эвакуируют из-за затоплений. Карта

Мэр Оренбурга заявил о принудительной эвакуации жителей из-за паводка

06 апреля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Наибольший урон нанесен Оренбургу и Орску (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о принудительной эвакуации жителей. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. В селе Краснохолм 3 апреля был введен режим ЧС из-за затопления территорий после разлива реки Черная. Аналогичные меры приняты в Акбулакском районе, где уровень воды в реке Илек достиг опасных отметок, и в селе Урпия (Орск), где население осталось без электроснабжения на целый день. Сложная ситуация также складывается в поселках Южный Урал, Весенний и Ивановка, где подтоплены кладбища. Новость по теме Что происходит в Орске после прорыва дамбы: главное к утру 6 апреля Наибольший урон нанесен территориям, примыкающим к крупнейшим городам региона — Оренбургу и Орску. Власти принимают все необходимые меры для защиты и помощи пострадавшим, а также для предотвращения дальнейших разрушений. Так, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. По информации администрации города, эвакуация затронет жителей районов Форштадт, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселка имени Куйбышева. Также под нее попадают владельцы домов в садоводческих товариществах рядом с поселком им. Куйбышева, Протопоповской и Зауральной рощами, Овчинным городком, СНТ «Дубки», «Дубовый плес» и у реки Сакмара. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о принудительной эвакуации жителей. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. В селе Краснохолм 3 апреля был введен режим ЧС из-за затопления территорий после разлива реки Черная. Аналогичные меры приняты в Акбулакском районе, где уровень воды в реке Илек достиг опасных отметок, и в селе Урпия (Орск), где население осталось без электроснабжения на целый день. Сложная ситуация также складывается в поселках Южный Урал, Весенний и Ивановка, где подтоплены кладбища. Наибольший урон нанесен территориям, примыкающим к крупнейшим городам региона — Оренбургу и Орску. Власти принимают все необходимые меры для защиты и помощи пострадавшим, а также для предотвращения дальнейших разрушений. Так, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. По информации администрации города, эвакуация затронет жителей районов Форштадт, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселка имени Куйбышева. Также под нее попадают владельцы домов в садоводческих товариществах рядом с поселком им. Куйбышева, Протопоповской и Зауральной рощами, Овчинным городком, СНТ «Дубки», «Дубовый плес» и у реки Сакмара.