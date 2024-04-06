В еще одном районе Орска прорвало дамбу

В Орске прорвало еще одну дамбу в районе поселка Никель
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Летний отдых, туризм, архив. , паводок, сплав по реке, переправа скота
Жителей поселка Никель срочно эвакуируют из-за прорыва дамбы Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

В районе поселка Никель города Орск (Оренбургская область) произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, сообщает правительство Оренбургской области.

«В поселке Никель Орска проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка», — говорится в сообщении пресс-службы местного правительства. В район направлены дополнительные силы МЧС.

Сообщается, что в Орске были организованы 12 пунктов временного содержания для эвакуированных людей. Также была запущена «горячая линия» психологической поддержки во время паводка.

Ранее прорвало дамбу в Орске. Более 4400 домов были подтоплены, сообщил губернатор Денис Паслер. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова.

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В районе поселка Никель города Орск (Оренбургская область) произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, сообщает правительство Оренбургской области. «В поселке Никель Орска проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка», — говорится в сообщении пресс-службы местного правительства. В район направлены дополнительные силы МЧС. Сообщается, что в Орске были организованы 12 пунктов временного содержания для эвакуированных людей. Также была запущена «горячая линия» психологической поддержки во время паводка. Ранее прорвало дамбу в Орске. Более 4400 домов были подтоплены, сообщил губернатор Денис Паслер. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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