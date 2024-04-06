В еще одном районе Орска прорвало дамбу

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В районе поселка Никель города Орск (Оренбургская область) произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, сообщает правительство Оренбургской области. «В поселке Никель Орска проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка», — говорится в сообщении пресс-службы местного правительства. В район направлены дополнительные силы МЧС. Сообщается, что в Орске были организованы 12 пунктов временного содержания для эвакуированных людей. Также была запущена «горячая линия» психологической поддержки во время паводка. Ранее прорвало дамбу в Орске. Более 4400 домов были подтоплены, сообщил губернатор Денис Паслер. Президент Владимир Путин направил в регион главу МЧС Александра Куренкова.