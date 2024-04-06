Путин экстренно направил главу МЧС Куренкова в Оренбургскую область

Куренков по поручению Путина должен способствовать ликвидации последствий паводка в Оренбуржье
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно направиться в Оренбургскую область, города и села в которой разрушает паводок. Губернатор региона Денис Паслер отчитался перед Путиным о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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