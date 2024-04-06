Путин экстренно направил главу МЧС Куренкова в Оренбургскую область

06 апреля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Куренков по поручению Путина должен способствовать ликвидации последствий паводка в Оренбуржье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно направиться в Оренбургскую область, города и села в которой разрушает паводок. Губернатор региона Денис Паслер отчитался перед Путиным о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно направиться в Оренбургскую область, города и села в которой разрушает паводок. Губернатор региона Денис Паслер отчитался перед Путиным о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.