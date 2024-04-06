Путин экстренно направил главу МЧС Куренкова в Оренбургскую область

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Куренков по поручению Путина должен способствовать ликвидации последствий паводка в Оренбуржье Фото:
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Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно направиться в Оренбургскую область, города и села в которой разрушает паводок. Губернатор региона Денис Паслер отчитался перед Путиным о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно направиться в Оренбургскую область, города и села в которой разрушает паводок. Губернатор региона Денис Паслер отчитался перед Путиным о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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