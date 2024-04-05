В самом затопляемом микрорайоне Кургана начали отсыпать дамбу. Фото, видео

06 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Жители Кургана сообщили о строительстве дамбы в микрорайоне Вороновка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Вороновка в Кургане 6 апреля начали отсыпать земляную дамбу рядом с улицей Гагарина до Омского моста из-за риска подтопления. Местные жители говорят, что помимо это сами прилагают усилия для обеспечения безопасности жилищ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший район. «Последний раз нас подтопляло в 2016 году, вода заходила, но частично, не всех топило. Третья часть садоводства плавала Также сами где-то поднимаем насыпления уже много лет сами, по этой дороге [от улицы Гагарина] и дальше», — поделились местные жители. По их словам, раньше подтопление домов происходило от повышения уровня воды от трех до шести метров в зависимости от территории. Ранее URA.RU писало, что водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также ранее сообщалось, что строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. В курганском районе Вороновка начали отсыпать дамбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местные жители говорят, что последний раз их подтопляло в 2016 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Земляную дамбу поднимают рядом с улицей Гагарина в Вороновке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Вороновка в Кургане 6 апреля начали отсыпать земляную дамбу рядом с улицей Гагарина до Омского моста из-за риска подтопления. Местные жители говорят, что помимо это сами прилагают усилия для обеспечения безопасности жилищ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший район. «Последний раз нас подтопляло в 2016 году, вода заходила, но частично, не всех топило. Третья часть садоводства плавала Также сами где-то поднимаем насыпления уже много лет сами, по этой дороге [от улицы Гагарина] и дальше», — поделились местные жители. По их словам, раньше подтопление домов происходило от повышения уровня воды от трех до шести метров в зависимости от территории. Ранее URA.RU писало, что водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также ранее сообщалось, что строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.