05 апреля 2024

В самом затопляемом микрорайоне Кургана начали отсыпать дамбу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дамба на улице Гагарина. Тобол. Курган
Жители Кургана сообщили о строительстве дамбы в микрорайоне Вороновка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Вороновка в Кургане 6 апреля начали отсыпать земляную дамбу рядом с улицей Гагарина до Омского моста из-за риска подтопления. Местные жители говорят, что помимо это сами прилагают усилия для обеспечения безопасности жилищ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший район.

«Последний раз нас подтопляло в 2016 году, вода заходила, но частично, не всех топило. Третья часть садоводства плавала Также сами где-то поднимаем насыпления уже много лет сами, по этой дороге [от улицы Гагарина] и дальше», — поделились местные жители. По их словам, раньше подтопление домов происходило от повышения уровня воды от трех до шести метров в зависимости от территории.

Ранее URA.RU писало, что водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также ранее сообщалось, что строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

В курганском районе Вороновка начали отсыпать дамбу
В курганском районе Вороновка начали отсыпать дамбу
Фото:
Местные жители говорят, что последний раз их подтопляло в 2016 году
Местные жители говорят, что последний раз их подтопляло в 2016 году
Фото:
Земляную дамбу поднимают рядом с улицей Гагарина в Вороновке
Земляную дамбу поднимают рядом с улицей Гагарина в Вороновке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Вороновка в Кургане 6 апреля начали отсыпать земляную дамбу рядом с улицей Гагарина до Омского моста из-за риска подтопления. Местные жители говорят, что помимо это сами прилагают усилия для обеспечения безопасности жилищ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший район. «Последний раз нас подтопляло в 2016 году, вода заходила, но частично, не всех топило. Третья часть садоводства плавала Также сами где-то поднимаем насыпления уже много лет сами, по этой дороге [от улицы Гагарина] и дальше», — поделились местные жители. По их словам, раньше подтопление домов происходило от повышения уровня воды от трех до шести метров в зависимости от территории. Ранее URA.RU писало, что водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Также ранее сообщалось, что строительством защитных дамб и подготовкой населения к эвакуации займутся власти Кургана и Кетовского округа. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...