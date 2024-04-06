В Тюмени начнется строительство планетария на месте легендарной бани

В Тюмени реконструкция круглой бани начнется летом 2024 года

07 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Строительство планетария начнется после реконструкции здания круглой бани Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Тюмени реконструкция круглой бани начнется летом 2024 года. После этого в здании будет создан планетарий. Об этом сообщил гендиректор компании «Планетарий 1» Евгений Гудов. «Активная стадия реконструкции круглой бани на улице Ленина, в которой после ремонта будет создан планетарий, начнется летом. Сейчас в здании ведутся противоаварийные работы, а для проектирования усиливающих конструкций проводится дополнительное обследование», — сообщил Евгений Гудов РБК Тюмень. Затраты на проведение работ составят от 120 до 150 миллионов рублей. Гудов добавил, что в здании будет полностью сохранена двунаправленная лестница, при этом входы и выходы для посетителей станут удобнее. Большую часть свободной выручки компания направляет на реконструкцию бани. Здание «Круглой бани» в Тюмени является предметом культурного наследия. О планах по строительству планетария информация появилась в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени реконструкция круглой бани начнется летом 2024 года. После этого в здании будет создан планетарий. Об этом сообщил гендиректор компании «Планетарий 1» Евгений Гудов. «Активная стадия реконструкции круглой бани на улице Ленина, в которой после ремонта будет создан планетарий, начнется летом. Сейчас в здании ведутся противоаварийные работы, а для проектирования усиливающих конструкций проводится дополнительное обследование», — сообщил Евгений Гудов РБК Тюмень. Затраты на проведение работ составят от 120 до 150 миллионов рублей. Гудов добавил, что в здании будет полностью сохранена двунаправленная лестница, при этом входы и выходы для посетителей станут удобнее. Большую часть свободной выручки компания направляет на реконструкцию бани. Здание «Круглой бани» в Тюмени является предметом культурного наследия. О планах по строительству планетария информация появилась в 2019 году.