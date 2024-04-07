Сенатор от ЯНАО Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из

08 апреля 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Пушкарев поднялся на высоту высоту свыше 800 метров, чтобы покорить вершину горы Рай-Из Фото: Сергей Русанов © URA.RU Член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров. «Мероприятие было очень хорошо организовано. Конечно же, это радует, что столько людей вовлечено принимало участие. Это говорит о том, что внутренний туризм развивается и внимание к нашему региону растет. Я каждый год стараюсь обязательно находить время и посещать Полярный Урал не только в целях отдыха, но и в целях развития подобных мест», — рассказал Пушкарев «Ямал 1». По его словам, эта гора — удобное место для развития туризма. В скором времени сенатор собирается покорить еще гору Черную и ледник Топографов. Гостей и жителей Ямала приглашали в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» было запланировано на 6 и 7 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров. «Мероприятие было очень хорошо организовано. Конечно же, это радует, что столько людей вовлечено принимало участие. Это говорит о том, что внутренний туризм развивается и внимание к нашему региону растет. Я каждый год стараюсь обязательно находить время и посещать Полярный Урал не только в целях отдыха, но и в целях развития подобных мест», — рассказал Пушкарев «Ямал 1». По его словам, эта гора — удобное место для развития туризма. В скором времени сенатор собирается покорить еще гору Черную и ледник Топографов. Гостей и жителей Ямала приглашали в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» было запланировано на 6 и 7 апреля.