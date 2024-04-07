Сенатор от ЯНАО Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из

Член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров.
«Мероприятие было очень хорошо организовано. Конечно же, это радует, что столько людей вовлечено принимало участие. Это говорит о том, что внутренний туризм развивается и внимание к нашему региону растет. Я каждый год стараюсь обязательно находить время и посещать Полярный Урал не только в целях отдыха, но и в целях развития подобных мест», — рассказал Пушкарев «Ямал 1».
По его словам, эта гора — удобное место для развития туризма. В скором времени сенатор собирается покорить еще гору Черную и ледник Топографов.
Гостей и жителей Ямала приглашали в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» было запланировано на 6 и 7 апреля.
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Член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров. «Мероприятие было очень хорошо организовано. Конечно же, это радует, что столько людей вовлечено принимало участие. Это говорит о том, что внутренний туризм развивается и внимание к нашему региону растет. Я каждый год стараюсь обязательно находить время и посещать Полярный Урал не только в целях отдыха, но и в целях развития подобных мест», — рассказал Пушкарев «Ямал 1». По его словам, эта гора — удобное место для развития туризма. В скором времени сенатор собирается покорить еще гору Черную и ледник Топографов. Гостей и жителей Ямала приглашали в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» было запланировано на 6 и 7 апреля.