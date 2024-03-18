В ЯНАО приглашают к восхождению на вершину горы Рай-Из

Гостей и жителей Ямала приглашают в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» запланировано на 6 и 7 апреля, сообщает сервис Russia Running.
«До точки старта участники поедут на специализированном транспорте по бездорожью. По пути следования они насладятся видами Полярного Урала. Запланирована остановка у деревянных идолов на берегу реки Собь», — сообщает источник URA.RU.
Транспортные расходы обойдутся взрослым и детям с 14 лет в 5500 рублей. Восхождение не требует спецподготовки. Участникам экспедиции нужно иметь личное снаряжение, одежду и комфортную для горной местности обувь.
Восхождение на Рай-Из — один из самых популярных туристических маршрутов на Полярном Урале. «Это давно стало апрельской традицией для жителей Ямала и гостей региона», — подчеркивают авторы публикации. Горный массив Рай-Из имеет несколько вершин, в том числе пик Полярный (1309 м), пик Топографов (1287 м) и другие.
Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации согласились с тем, что в ЯНАО необходима господдержка строительству автомобильной дороги до международной арктической станции «Снежинка» и туркомплекса «Рай-Из». Сенаторы рекомендовали правительству РФ рассмотреть создание единой федеральной системы для контроля над объектами строительства в условиях вечной мерзлоты.
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