18 марта 2024

В ЯНАО приглашают к восхождению на вершину горы Рай-Из

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, ботинки, путешествие, поход, туристы, gore tex, туризм, горы
Туристов приглашают на восхождение к вершинам горы Рай-Из Фото:

Гостей и жителей Ямала приглашают в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» запланировано на 6 и 7 апреля, сообщает сервис Russia Running.

«До точки старта участники поедут на специализированном транспорте по бездорожью. По пути следования они насладятся видами Полярного Урала. Запланирована остановка у деревянных идолов на берегу реки Собь», — сообщает источник URA.RU.

Транспортные расходы обойдутся взрослым и детям с 14 лет в 5500 рублей. Восхождение не требует спецподготовки. Участникам экспедиции нужно иметь личное снаряжение, одежду и комфортную для горной местности обувь.

Восхождение на Рай-Из — один из самых популярных туристических маршрутов на Полярном Урале. «Это давно стало апрельской традицией для жителей Ямала и гостей региона», — подчеркивают авторы публикации. Горный массив Рай-Из имеет несколько вершин, в том числе пик Полярный (1309 м), пик Топографов (1287 м) и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации согласились с тем, что в ЯНАО необходима господдержка строительству автомобильной дороги до международной арктической станции «Снежинка» и туркомплекса «Рай-Из». Сенаторы рекомендовали правительству РФ рассмотреть создание единой федеральной системы для контроля над объектами строительства в условиях вечной мерзлоты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гостей и жителей Ямала приглашают в туристическое восхождение на вершины горы Рай-Из в Приуральском районе ЯНАО. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Движение вверх» запланировано на 6 и 7 апреля, сообщает сервис Russia Running. «До точки старта участники поедут на специализированном транспорте по бездорожью. По пути следования они насладятся видами Полярного Урала. Запланирована остановка у деревянных идолов на берегу реки Собь», — сообщает источник URA.RU. Транспортные расходы обойдутся взрослым и детям с 14 лет в 5500 рублей. Восхождение не требует спецподготовки. Участникам экспедиции нужно иметь личное снаряжение, одежду и комфортную для горной местности обувь. Восхождение на Рай-Из — один из самых популярных туристических маршрутов на Полярном Урале. «Это давно стало апрельской традицией для жителей Ямала и гостей региона», — подчеркивают авторы публикации. Горный массив Рай-Из имеет несколько вершин, в том числе пик Полярный (1309 м), пик Топографов (1287 м) и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации согласились с тем, что в ЯНАО необходима господдержка строительству автомобильной дороги до международной арктической станции «Снежинка» и туркомплекса «Рай-Из». Сенаторы рекомендовали правительству РФ рассмотреть создание единой федеральной системы для контроля над объектами строительства в условиях вечной мерзлоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...