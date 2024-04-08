«Коммерсант»: Путин готовится принять губернаторов с истекающими полномочиями

08 апреля 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

На встречах с губернаторами Путин обращает внимание на проблемы в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Презент России Владимир Путин весной встретится с губернаторами, чьи полномочия истекают ближайшей осенью. С недавних пор главы регионов на таких беседах напрямую просят у президента «благословения» переизбраться, пишет «Коммерсант». «Весной Путин традиционно встречается с губернаторами, чьи полномочия истекают ближайшей осенью, поскольку избирательная кампания стартует уже в начале лета. Политологи всегда трактовали такие беседы как публичный сигнал о поддержке участия руководителей в выборах… с недавних пор главы регионов напрямую просят у президента „благословения“ переизбраться», — пишет издание. На встречах Путин указывает на требующие особого внимания проблемы в регионе. Также добавляет, что последнее слово остается за избирателями. Вскоре «предвыборную» аудиенцию у Путина получат главы Башкирии Радий Хабиров и Калмыкии Бату Хасиков. В течение апреля—мая с Путинам встретятся губернаторы Астраханской, Волгоградской, Курской и Липецкой областей. Предстоящей осенью полномочия также истекают у губернатора Курганской области Вадима Шумкова, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и других. Некоторых из глав уже заявляли о желании снова идти на выборы. Текслер сообщил об этом в конце 2022 года. Путин ранее обновил приоритеты для губернаторов перед региональными выборами. К приоритетным направлениям работы глав регионов добавился еще один — туризм. Так политологи комментируют URA.RU прошедшую встречу российского лидера с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Презент России Владимир Путин весной встретится с губернаторами, чьи полномочия истекают ближайшей осенью. С недавних пор главы регионов на таких беседах напрямую просят у президента «благословения» переизбраться, пишет «Коммерсант». «Весной Путин традиционно встречается с губернаторами, чьи полномочия истекают ближайшей осенью, поскольку избирательная кампания стартует уже в начале лета. Политологи всегда трактовали такие беседы как публичный сигнал о поддержке участия руководителей в выборах… с недавних пор главы регионов напрямую просят у президента „благословения“ переизбраться», — пишет издание. На встречах Путин указывает на требующие особого внимания проблемы в регионе. Также добавляет, что последнее слово остается за избирателями. Вскоре «предвыборную» аудиенцию у Путина получат главы Башкирии Радий Хабиров и Калмыкии Бату Хасиков. В течение апреля—мая с Путинам встретятся губернаторы Астраханской, Волгоградской, Курской и Липецкой областей. Предстоящей осенью полномочия также истекают у губернатора Курганской области Вадима Шумкова, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и других. Некоторых из глав уже заявляли о желании снова идти на выборы. Текслер сообщил об этом в конце 2022 года. Путин ранее обновил приоритеты для губернаторов перед региональными выборами. К приоритетным направлениям работы глав регионов добавился еще один — туризм. Так политологи комментируют URA.RU прошедшую встречу российского лидера с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.