Жительница Кургана с ребенком на руках эвакуировалась из СНТ из-за паводка

08 апреля 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Курганцы эвакуируются из СНТ из-за паводка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жительница Кургана Валерия Груздева смогла самостоятельно эвакуироваться с маленьким ребенком из СНТ в школу №50. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Мы семьей живем в частном доме в СНТ „Нефтяник“, приходили волонтеры и рассказали, что идет вода. У нас маленький ребенок, поэтому ждать не стали, сразу начали сборы, подняли на чердак вещи и бытовую технику, а сами приехали в пункт временного размещения в школу №50», — передает пресс-служба администрации слова Груздевой. По словам Груздевой, ее дом находится рядом с берегом речки. Она добавила, что вода подошла уже близко к дому. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. В округе идет эвакуация из зоны паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кургана Валерия Груздева смогла самостоятельно эвакуироваться с маленьким ребенком из СНТ в школу №50. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Мы семьей живем в частном доме в СНТ „Нефтяник“, приходили волонтеры и рассказали, что идет вода. У нас маленький ребенок, поэтому ждать не стали, сразу начали сборы, подняли на чердак вещи и бытовую технику, а сами приехали в пункт временного размещения в школу №50», — передает пресс-служба администрации слова Груздевой. По словам Груздевой, ее дом находится рядом с берегом речки. Она добавила, что вода подошла уже близко к дому. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. В округе идет эвакуация из зоны паводка.