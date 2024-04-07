Жительница Кургана с ребенком на руках эвакуировалась из СНТ из-за паводка

Жительница Кургана Валерия Груздева смогла самостоятельно эвакуироваться с маленьким ребенком из СНТ в школу №50. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«Мы семьей живем в частном доме в СНТ „Нефтяник“, приходили волонтеры и рассказали, что идет вода. У нас маленький ребенок, поэтому ждать не стали, сразу начали сборы, подняли на чердак вещи и бытовую технику, а сами приехали в пункт временного размещения в школу №50», — передает пресс-служба администрации слова Груздевой.
По словам Груздевой, ее дом находится рядом с берегом речки. Она добавила, что вода подошла уже близко к дому.
Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. В округе идет эвакуация из зоны паводка.
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Жительница Кургана Валерия Груздева смогла самостоятельно эвакуироваться с маленьким ребенком из СНТ в школу №50. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Мы семьей живем в частном доме в СНТ „Нефтяник“, приходили волонтеры и рассказали, что идет вода. У нас маленький ребенок, поэтому ждать не стали, сразу начали сборы, подняли на чердак вещи и бытовую технику, а сами приехали в пункт временного размещения в школу №50», — передает пресс-служба администрации слова Груздевой. По словам Груздевой, ее дом находится рядом с берегом речки. Она добавила, что вода подошла уже близко к дому. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. В округе идет эвакуация из зоны паводка.