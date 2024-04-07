07 апреля 2024

Жительница Кургана с ребенком на руках эвакуировалась из СНТ из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Курган, паводок
Курганцы эвакуируются из СНТ из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жительница Кургана Валерия Груздева смогла самостоятельно эвакуироваться с маленьким ребенком из СНТ в школу №50. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Мы семьей живем в частном доме в СНТ „Нефтяник“, приходили волонтеры и рассказали, что идет вода. У нас маленький ребенок, поэтому ждать не стали, сразу начали сборы, подняли на чердак вещи и бытовую технику, а сами приехали в пункт временного размещения в школу №50», — передает пресс-служба администрации слова Груздевой.

По словам Груздевой, ее дом находится рядом с берегом речки. Она добавила, что вода подошла уже близко к дому.

Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. В округе идет эвакуация из зоны паводка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана Валерия Груздева смогла самостоятельно эвакуироваться с маленьким ребенком из СНТ в школу №50. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Мы семьей живем в частном доме в СНТ „Нефтяник“, приходили волонтеры и рассказали, что идет вода. У нас маленький ребенок, поэтому ждать не стали, сразу начали сборы, подняли на чердак вещи и бытовую технику, а сами приехали в пункт временного размещения в школу №50», — передает пресс-служба администрации слова Груздевой. По словам Груздевой, ее дом находится рядом с берегом речки. Она добавила, что вода подошла уже близко к дому. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. В округе идет эвакуация из зоны паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...