В мире Украина Минобороны: десантники захватили опорный пункт ВСУ около Часова Яра 08 апреля 2024 в 07:16 Размер текста - 17 + Десантники полностью зачистили опорный пункт, рассказали в Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ захватили опорный пункт около Часова Яра (артемовское направление). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки „Юг“, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Перед наступлением была проведена воздушная разведка. Во время нее были выявлены основные огневые точки противника. После полученных данных, десантники выдвинулись на позиции. Операция проведена успешно, опорный пункт был полностью зачищен, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ продвигаются на этом участке фронта. Днем ранее под контроль России перешла Богдановка, как пишут военкоры. Оборона около Часова Яра была прорвана в начале апреля. Эксперты отмечают, что в населенном пункте находятся промзона и железнодорожная станция, благодаря которой снабжались части ВСУ на артемовском направлении. Бои за город могут идти несколько месяцев, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ захватили опорный пункт около Часова Яра (артемовское направление). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки „Юг“, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Перед наступлением была проведена воздушная разведка. Во время нее были выявлены основные огневые точки противника. После полученных данных, десантники выдвинулись на позиции. Операция проведена успешно, опорный пункт был полностью зачищен, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ продвигаются на этом участке фронта. Днем ранее под контроль России перешла Богдановка, как пишут военкоры. Оборона около Часова Яра была прорвана в начале апреля. Эксперты отмечают, что в населенном пункте находятся промзона и железнодорожная станция, благодаря которой снабжались части ВСУ на артемовском направлении. Бои за город могут идти несколько месяцев, передает МК.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям