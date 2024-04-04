Военкоры заявили, что ВС РФ прорвали оборону у Часова Яра: главное к 4 апреля

«РВ»: российские десантники прорвали оборону Часова Яра в ДНР

04 апреля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Армия России продвигается около Часова Яра, заявили российские венкоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные прорвали оборону у Часова Яра (ДНР). Однако противник пытается контратаковать. Главные новости спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Военкор указал на важность Часова Яра для России Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко, находящийся в Донецке, заявил, что взятие города Часов Яр (Артемовский район) будет иметь решающее значение для дальнейшего продвижения российской армии на донецком направлении. По его словам, идет подготовка к полному освобождению севера республики. «По большому счету мы готовим почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Также падение Часов Яра — это очень сильный моральный удар по ВСУ, их авторитету и, естественно, по президенту Украины Владимиру Зеленскому», — заявил Александр Чаленко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ближе к вечеру российские военкоры заявили о прорыве обороны в Часов Яре. По их словам, противник пытается остановить продвижение войск, однако безуспешно. ВСУ активно применяют дроны и кассетные боеприпасы. Столтенберг высказался об отправке войск НАТО на Украину Альяс не будет отправлять свои войска на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не является стороной конфликта. При этом несколько стран в тайном порядке все же хотят отправить свои подразделения для помощи Киеву. Речь идет про государства в Северной Европе, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак. Ели Франция все же решиться отправить военных, то это создаст для нее много проблем, отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Еще на конференции Столтенберг заявил, что странам НАТО в ближайшее время надо создать долгосрочную систему обязательных поставок оружия для Киева. Он допустил, что альянсу, вероятно, не удастся полностью снабдить Украину оружием. Украина атаковала российские регионы беспилотниками В ночь с 3 на 4 апреля 2024 года российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории России. Пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Белгородской и Тульской областями. Системы ПВО сработали оперативно и эффективно, не позволив противнику нанести ущерб. Подробнее — в материале URA.RU. Украинские военные раскритиковали F-16 Истребители F-16, которые могли бы стать решающим фактором в 2023 году, не подходят для ведения боевых действий в 2024 году. Быстрая обучаемость российской армии не дает ВСУ второго шанса, что делает F-16 неэффективным вариантом, рассказали украинские военные. В Киеве спустя месяцы признали гибель штурмовиков 128-й бригады В ходе расследования гибели военнослужащих 128-й бригады ВСУ в Запорожской области в ноябре 2023 года СБУ установила, что телефоны военных были взломаны. Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Украины, отметив, что тогда бригада потеряла 30 военных. Ранее власти Украины не подтверждали информацию о потерях, но украинские депутаты говорили о 28 погибших, а сама бригада — о 19. Глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные: по его информации, бригада потеряла 50 человек. Ранее на телефоны военных поступили фишинговые сообщения. Они взломали телефоны. После на них пришла информация о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Туда в дальнейшем и прилетела ракета. ВС РФ сбили украинский Су-27 Российская армия сбила Су-27 под Краматорском (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ также перехватили и уничтожили 196 беспилотников ВСУ и 18 снарядов американской системы HIMARS. Информацию передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные прорвали оборону у Часова Яра (ДНР). Однако противник пытается контратаковать. Главные новости спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко, находящийся в Донецке, заявил, что взятие города Часов Яр (Артемовский район) будет иметь решающее значение для дальнейшего продвижения российской армии на донецком направлении. По его словам, идет подготовка к полному освобождению севера республики. Ближе к вечеру российские военкоры заявили о прорыве обороны в Часов Яре. По их словам, противник пытается остановить продвижение войск, однако безуспешно. ВСУ активно применяют дроны и кассетные боеприпасы. Альяс не будет отправлять свои войска на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не является стороной конфликта. При этом несколько стран в тайном порядке все же хотят отправить свои подразделения для помощи Киеву. Речь идет про государства в Северной Европе, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак. Ели Франция все же решиться отправить военных, то это создаст для нее много проблем, отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Еще на конференции Столтенберг заявил, что странам НАТО в ближайшее время надо создать долгосрочную систему обязательных поставок оружия для Киева. Он допустил, что альянсу, вероятно, не удастся полностью снабдить Украину оружием. В ночь с 3 на 4 апреля 2024 года российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотников ВСУ, направленные на объекты на территории России. Пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Белгородской и Тульской областями. Системы ПВО сработали оперативно и эффективно, не позволив противнику нанести ущерб. Подробнее — в материале URA.RU. Истребители F-16, которые могли бы стать решающим фактором в 2023 году, не подходят для ведения боевых действий в 2024 году. Быстрая обучаемость российской армии не дает ВСУ второго шанса, что делает F-16 неэффективным вариантом, рассказали украинские военные. В ходе расследования гибели военнослужащих 128-й бригады ВСУ в Запорожской области в ноябре 2023 года СБУ установила, что телефоны военных были взломаны. Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Украины, отметив, что тогда бригада потеряла 30 военных. Ранее власти Украины не подтверждали информацию о потерях, но украинские депутаты говорили о 28 погибших, а сама бригада — о 19. Глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов приводит другие данные: по его информации, бригада потеряла 50 человек. Ранее на телефоны военных поступили фишинговые сообщения. Они взломали телефоны. После на них пришла информация о конкретной дате и месте построения военнослужащих. Туда в дальнейшем и прилетела ракета. Российская армия сбила Су-27 под Краматорском (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ также перехватили и уничтожили 196 беспилотников ВСУ и 18 снарядов американской системы HIMARS. Информацию передает Пятый канал.