«РВ»: российские войска освободили Богдановку у Часова Яра

07 апреля 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Войска РФ освободили Богдановку в ходе ожесточенных боев, сообщают военкоры (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска, а именно бойцы 200-й бригады, освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. Об этом сообщили российские военкоры. «200-я бригада освободила Богдановку, выбив врага с фланга у Часов Яра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что освобождение произошло после ожесточенных боев на местности. Выжившие бойцы ВСУ бежали с западных окраин поселка. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска, а именно бойцы 200-й бригады, освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. Об этом сообщили российские военкоры. «200-я бригада освободила Богдановку, выбив врага с фланга у Часов Яра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что освобождение произошло после ожесточенных боев на местности. Выжившие бойцы ВСУ бежали с западных окраин поселка. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.