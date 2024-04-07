«РВ»: российские войска освободили Богдановку у Часова Яра

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Войска РФ освободили Богдановку в ходе ожесточенных боев, сообщают военкоры (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска, а именно бойцы 200-й бригады, освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. Об этом сообщили российские военкоры.

«200-я бригада освободила Богдановку, выбив врага с фланга у Часов Яра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что освобождение произошло после ожесточенных боев на местности. Выжившие бойцы ВСУ бежали с западных окраин поселка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Российские войска, а именно бойцы 200-й бригады, освободили населенный пункт Богдановка у Часова Яра. Об этом сообщили российские военкоры. «200-я бригада освободила Богдановку, выбив врага с фланга у Часов Яра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что освобождение произошло после ожесточенных боев на местности. Выжившие бойцы ВСУ бежали с западных окраин поселка. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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