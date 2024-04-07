Авария с участием автобуса в Кургане произошла на перекрестке в центре города 8 апреля. В ДТП погиб 22-летний пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает городская ГИБДД.
«По предварительной информации, ДТП произошло сегодня в 04:45. Автобус ПАЗ, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, двигался по улице Ленина со стороны Коли Мяготина. При повороте налево, на улицу Гоголя, водитель допустил столкновение с автомобилем „Лада Приора“, под управлением молодого человека 2005 года рождения. Автомобиль двигался по улице Ленина со стороны Куйбышева в прямом направлении», — говорится в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по г. Кургану.
Пассажир «Приоры» 2002 года рождения в результате ДТП погиб. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Авария произошла рано утром
Фото ОГИБДД УМВД России по г. Кургана
В ДТП погиб пассажир
Фото ОГИБДД УМВД России по г. Кургана
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Авария с участием автобуса в Кургане произошла на перекрестке в центре города 8 апреля. В ДТП погиб 22-летний пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает городская ГИБДД. «По предварительной информации, ДТП произошло сегодня в 04:45. Автобус ПАЗ, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, двигался по улице Ленина со стороны Коли Мяготина. При повороте налево, на улицу Гоголя, водитель допустил столкновение с автомобилем „Лада Приора“, под управлением молодого человека 2005 года рождения. Автомобиль двигался по улице Ленина со стороны Куйбышева в прямом направлении», — говорится в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по г. Кургану. Пассажир «Приоры» 2002 года рождения в результате ДТП погиб. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.