07 апреля 2024

В Кургане в ДТП с автобусом погиб пассажир легковушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
В Кургане произошло смертельное ДТП Фото:

Авария с участием автобуса в Кургане произошла на перекрестке в центре города 8 апреля. В ДТП погиб 22-летний пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает городская ГИБДД.

«По предварительной информации, ДТП произошло сегодня в 04:45. Автобус ПАЗ, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, двигался по улице Ленина со стороны Коли Мяготина. При повороте налево, на улицу Гоголя, водитель допустил столкновение с автомобилем „Лада Приора“, под управлением молодого человека 2005 года рождения. Автомобиль двигался по улице Ленина со стороны Куйбышева в прямом направлении», — говорится в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по г. Кургану.

Пассажир «Приоры» 2002 года рождения в результате ДТП погиб. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария произошла рано утром
Авария произошла рано утром
В ДТП погиб пассажир
В ДТП погиб пассажир

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Авария с участием автобуса в Кургане произошла на перекрестке в центре города 8 апреля. В ДТП погиб 22-летний пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает городская ГИБДД. «По предварительной информации, ДТП произошло сегодня в 04:45. Автобус ПАЗ, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, двигался по улице Ленина со стороны Коли Мяготина. При повороте налево, на улицу Гоголя, водитель допустил столкновение с автомобилем „Лада Приора“, под управлением молодого человека 2005 года рождения. Автомобиль двигался по улице Ленина со стороны Куйбышева в прямом направлении», — говорится в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по г. Кургану. Пассажир «Приоры» 2002 года рождения в результате ДТП погиб. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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