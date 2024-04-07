07 апреля 2024
06 апреля 2024

Чиновники из ЯНАО вопреки плохой погоде покорили вершины Рай-Из. Фото

Сотрудники госстройнадзора поднялись на вершины горы Рай-Из на Ямале
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Сильный ветер и плохая видимость не помешали восхождению на Рай-Из в ЯНАО Фото:

На Ямале сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на гору Рай-Из. Сильный ветер и плохая видимость не помешали подъему участников экспедиции, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».

«В минувшие выходные сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на Рай-Из. Сильный ветер и плохая видимость не стали помехой для подъема даже для тех, кто покорял вершину впервые», — сообщает источник.

Традиция восхождения на Рай-Из в коллективе госстройнадзора сложилась три года назад. «В этом году к салехардским коллегам наряду с Губкинским, Новым Уренгоем и Тарко-Сале присоединились сотрудники из Ноябрьска», — цитируют авторы канала руководителя службы государственного строительного надзора Евгения Тарана.

Восхождение на Рай-Из впервые проходило в таких экстремальных условиях. Сложность погодных условий отметили даже опытные участники экспедиции.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров.

На Ямале сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на Рай-Из
На Ямале сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на Рай-Из

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На Ямале сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на гору Рай-Из. Сильный ветер и плохая видимость не помешали подъему участников экспедиции, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «В минувшие выходные сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на Рай-Из. Сильный ветер и плохая видимость не стали помехой для подъема даже для тех, кто покорял вершину впервые», — сообщает источник. Традиция восхождения на Рай-Из в коллективе госстройнадзора сложилась три года назад. «В этом году к салехардским коллегам наряду с Губкинским, Новым Уренгоем и Тарко-Сале присоединились сотрудники из Ноябрьска», — цитируют авторы канала руководителя службы государственного строительного надзора Евгения Тарана. Восхождение на Рай-Из впервые проходило в таких экстремальных условиях. Сложность погодных условий отметили даже опытные участники экспедиции. Ранее сообщалось, что член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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