Сотрудники госстройнадзора поднялись на вершины горы Рай-Из на Ямале

Сильный ветер и плохая видимость не помешали восхождению на Рай-Из в ЯНАО Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На Ямале сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на гору Рай-Из. Сильный ветер и плохая видимость не помешали подъему участников экспедиции, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».

«В минувшие выходные сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на Рай-Из. Сильный ветер и плохая видимость не стали помехой для подъема даже для тех, кто покорял вершину впервые», — сообщает источник.

Традиция восхождения на Рай-Из в коллективе госстройнадзора сложилась три года назад. «В этом году к салехардским коллегам наряду с Губкинским, Новым Уренгоем и Тарко-Сале присоединились сотрудники из Ноябрьска», — цитируют авторы канала руководителя службы государственного строительного надзора Евгения Тарана.

Восхождение на Рай-Из впервые проходило в таких экстремальных условиях. Сложность погодных условий отметили даже опытные участники экспедиции.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев поднялся на вершину горы Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, он и другие туристы преодолели высоту свыше 800 метров.

На Ямале сотрудники службы государственного строительного надзора приняли участие в массовом восхождении на Рай-Из паблик Строим Ямал