ВС РФ уничтожила РСЗО, которая обстреливала жителей Белгородской области: карта СВО 8 апреля

Армия России уничтожила РСЗО Vampire в Харьковской области. Украинская установка несколько дней обстреливала Белгородскую область. Также военкоры сообщают об ударе по нефтебазе в Житомирской области. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий на утро 8 апреля — в материале URA.RU.
Луганское направление: принудительная эвакуация в Харьковской области
Из-за продвижения ВС РФ власти Харьковской области могут провести принудительную эвакуацию населения. Речь идет о районах, которые находятся рядом с Россией. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов отметил, что в последнее время обстрелы участились.
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинской РСЗО Vampire. Украинская установка на протяжение нескольких дней обстреливала Белгородскую область. По Vampire отработал один из расчетов РСЗО «Град», который еще уничтожил боекомплект.
Донецкое направление: ВС РФ применили новые разработки
Для российских саперов разработана новая модель обуви. Она защищает ноги военных от мин «Лепесток», а также от осколков. Есть несколько моделей: для комсостава и обычных саперов. Вес обуви — не более 3,5 килограмма, а толщина подошвы — 35 миллиметров.
Около Авдеевки был испытан робот «Сталкер». Он разработан для разминирования местности. Его масса — 30 тонн. Оператор управляет «Сталкером» удаленно, на расстоянии до одного километра. У робота четыре камеры, расположенные на разных бортах. Техника способна расчищать минные поля от противопехотных и противотанковых мин на глубине до 30 сантиметров.
Группировка «Юг» разработала компактный электрический транспортер для подвоза боекомплекта бойцам на передовой. Техника способна преодолевать расстояние до 12 километров, а максимальная полезная нагрузка — 150 килограмм. Для ее движения используются четыре электромотора. Максимальная скорость — 20 километров в час.
«С нового года сделано уже восемь единиц, в работе пять. Пять уже работают на переднем крае. Все тестируется, недоработки устраняем, дорабатываем. Физическая составляющая — независимая подвеска, запас хода в районе 10-12 километров, грузоподъемность — 150 килограммов», — рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Артемовское направление: захвачен опорный пункт ВСУ
Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ около Часова Яра. Также было улучшено положение по переднему краю. Перед операцией была проведена воздушная разведка, которая и выявила опорный пункт противника, рассказали в Минобороны РФ.
Запорожское направление: идут бои возле Работино
Продолжаются бои около Работино. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские беспилотники ударили по опорным пунктам противника. В операции участвовал спецназ «Ахмат», поделился Кадыров в своем
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