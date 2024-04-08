ВС РФ уничтожила РСЗО, которая обстреливала жителей Белгородской области: карта СВО 8 апреля

Минобороны: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

08 апреля 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Российская армия ударила по позициям ВСУ в Харьковской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила РСЗО Vampire в Харьковской области. Украинская установка несколько дней обстреливала Белгородскую область. Также военкоры сообщают об ударе по нефтебазе в Житомирской области. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий на утро 8 апреля — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: инфографика URA.RU Луганское направление: принудительная эвакуация в Харьковской области Из-за продвижения ВС РФ власти Харьковской области могут провести принудительную эвакуацию населения. Речь идет о районах, которые находятся рядом с Россией. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов отметил, что в последнее время обстрелы участились. В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинской РСЗО Vampire. Украинская установка на протяжение нескольких дней обстреливала Белгородскую область. По Vampire отработал один из расчетов РСЗО «Град», который еще уничтожил боекомплект. Донецкое направление: ВС РФ применили новые разработки Для российских саперов разработана новая модель обуви. Она защищает ноги военных от мин «Лепесток», а также от осколков. Есть несколько моделей: для комсостава и обычных саперов. Вес обуви — не более 3,5 килограмма, а толщина подошвы — 35 миллиметров. Около Авдеевки был испытан робот «Сталкер». Он разработан для разминирования местности. Его масса — 30 тонн. Оператор управляет «Сталкером» удаленно, на расстоянии до одного километра. У робота четыре камеры, расположенные на разных бортах. Техника способна расчищать минные поля от противопехотных и противотанковых мин на глубине до 30 сантиметров. Группировка «Юг» разработала компактный электрический транспортер для подвоза боекомплекта бойцам на передовой. Техника способна преодолевать расстояние до 12 километров, а максимальная полезная нагрузка — 150 килограмм. Для ее движения используются четыре электромотора. Максимальная скорость — 20 километров в час. «С нового года сделано уже восемь единиц, в работе пять. Пять уже работают на переднем крае. Все тестируется, недоработки устраняем, дорабатываем. Физическая составляющая — независимая подвеска, запас хода в районе 10-12 километров, грузоподъемность — 150 килограммов», — рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС. Артемовское направление: захвачен опорный пункт ВСУ Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ около Часова Яра. Также было улучшено положение по переднему краю. Перед операцией была проведена воздушная разведка, которая и выявила опорный пункт противника, рассказали в Минобороны РФ. Запорожское направление: идут бои возле Работино Продолжаются бои около Работино. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские беспилотники ударили по опорным пунктам противника. В операции участвовал спецназ «Ахмат», поделился Кадыров в своем telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России уничтожила РСЗО Vampire в Харьковской области. Украинская установка несколько дней обстреливала Белгородскую область. Также военкоры сообщают об ударе по нефтебазе в Житомирской области. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий на утро 8 апреля — в материале URA.RU. Из-за продвижения ВС РФ власти Харьковской области могут провести принудительную эвакуацию населения. Речь идет о районах, которые находятся рядом с Россией. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов отметил, что в последнее время обстрелы участились. В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинской РСЗО Vampire. Украинская установка на протяжение нескольких дней обстреливала Белгородскую область. По Vampire отработал один из расчетов РСЗО «Град», который еще уничтожил боекомплект. Для российских саперов разработана новая модель обуви. Она защищает ноги военных от мин «Лепесток», а также от осколков. Есть несколько моделей: для комсостава и обычных саперов. Вес обуви — не более 3,5 килограмма, а толщина подошвы — 35 миллиметров. Около Авдеевки был испытан робот «Сталкер». Он разработан для разминирования местности. Его масса — 30 тонн. Оператор управляет «Сталкером» удаленно, на расстоянии до одного километра. У робота четыре камеры, расположенные на разных бортах. Техника способна расчищать минные поля от противопехотных и противотанковых мин на глубине до 30 сантиметров. Группировка «Юг» разработала компактный электрический транспортер для подвоза боекомплекта бойцам на передовой. Техника способна преодолевать расстояние до 12 километров, а максимальная полезная нагрузка — 150 килограмм. Для ее движения используются четыре электромотора. Максимальная скорость — 20 километров в час. Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ около Часова Яра. Также было улучшено положение по переднему краю. Перед операцией была проведена воздушная разведка, которая и выявила опорный пункт противника, рассказали в Минобороны РФ. Продолжаются бои около Работино. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские беспилотники ударили по опорным пунктам противника. В операции участвовал спецназ «Ахмат», поделился Кадыров в своем telegram-канале.