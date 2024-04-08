Путин дал поручения Мишустину и Текслеру после поездки в Челябинскую область

Президент распорядился внести Миасс в число опорных городов РФ и помочь «Конару»

Перечень поручений появился по итогам февральской поездки Владимира Путина в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки производства компании «Конар» и развития социальной инфраструктуры Миасса. Поручения даны главе правительства Михаилу Мишустину и губернатору Алексею Текслеру по итогам поездки в Челябинскую область 16 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Правительству РФ подготовить совместно с правительством Челябинской области и представить предложения по благоустройству Миасского городского округа, развитию его транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры и включению в установленном порядке этого округа в перечень опорных населенных пунктов. Определив источники финансирования соответствующих мероприятий, в том числе предусмотрев их реализацию в рамках программы развития опорных населенных пунктов», — говорится в тексте поручения.

Также федеральному правительству предложено в срок до 15 мая представить доклад о дополнительных мерах развития производства отечественных комплектующих для станко- и судостроения на базе компании «Конар». Часть затрат по производству и реализации пилотной партии продукции будет компенсирована, однако в будущем продукция челябинской компании должна быть конкурентоспобная по цене с замещаемой.

Однодневный визит главы государства в Челябинск состоялся 16 февраля. Предприятия группы «Конар» производят продукцию для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и гражданского строительства. Компания сотрудничает с различными университетами, участвует в проектах «Профессионалитет» и «Инженеры будущего 74».

Владимир Путин осмотрел производство на «Конаре» и там же, в одном из цехов предприятия, провел длительную встречу с молодыми рабочими и специалистами как самого «Конара», так и приехавшими из других городов области. В частности, просьбу дополнительно простимулировать развитие Миасса высказал один из них — студент Миасского машиностроительного колледжа и слесарь автозавода «Урал» Денис Вильданов. Теперь, согласно поручению президента, Мишустин и Текслер должны к декабрю представить свои предложения по этому поводу.