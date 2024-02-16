Роботы, студенты и подарок экологии: что сделал Путин в Челябинске. Фото, видео

Путин посетил Челябинск и решил судьбу ЧЭМК

16 февраля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Полдня, проведенные Владимиром Путиным в Челябинске, получились предельно насыщенными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Рабочая поездка президента России в Челябинскую область, которую ждали несколько недель, завершилась. За полдня Владимир Путин побывал на двух предприятиях, пообщался с рабочими предприятий региона и студентами, провел совещание по инвестициям и обсудил ряд вопросов с главой региона. В том числе — эпохальное для экологии решение о выносе за пределы Челябинска вредного производства ЧЭМК. URA.RU подводит промежуточные итоги визита. Роботы ЧКПЗ Президент начал визит с посещения Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Здесь развернули первое в России серийное производство промышленных роботов. Цех, а по сути завод роботов, с февраля должен обеспечить российскую промышленность 600 роботами в год. После запуска второй производственной линии объемы производства достигнут тысячи единиц. Челябинские роботы могут обслуживать рабочие центры — станки, конвейеры. Скоро станет доступной опция облегченного программирования для паллетирования, а с выходом моделей грузоподъемностью до 60 и до 20 кг — опции сварки и другие. Первой серийной моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 кг. Также в 2024 году в серию планируется запустить модели грузоподъемностью до 60 кг и до 20 кг. Названия роботам дали промышленные города Челябинской области: «Копейск» (грузоподъемностью 30 кг), «Миасс» и «Златоуст» — 60 кг и 120 кг соответственно. «Конар» «Конар» — одна из самых молодых и самых высокотехнологичных компаний РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа «Конар» на несколько десятилетий моложе других заводов города. В холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности. На предприятии Путин ознакомился с работой цехов механообработки промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы». Президенту продемонстрировали технические устройства, устанавливаемые на трубопроводах для управления потоками газа, нефти и нефтепродуктов. Также ему представили винторулевые колонки для различных типов судов — морских буксиров, судов-спасателей, танкеров и сухогрузов, включая гребной винт весом 45 тонн. Перед тем как встретиться с сотрудниками предприятий региона и студентами, глава государства также посетил производственный цех завода «Транснефть нефтяные насосы» — совместного предприятия ПАО «Траснефть» и КОНАРа. Его строительство в 2015—2016 годах позволило полностью исключить зависимость от импорта в основных видах оборудования для отрасли, прежде всего магистральных и подпорных насосных агрегатов. Рабочие и студенты С челябинцами президент оживленно общался почти час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После этого практически час Владимир Путин общался с работниками предприятий региона и студентами колледжей и вузов. Речь шла о влиянии санкций на российскую промышленность, о развитии программ профессиональной подготовки и сотрудничестве вузов с производством. Также глава государства пообещал постараться найти время для визита на челябинский завод троллейбусов и обсудил перспективы участия Миасса в программе развития городов РФ со слесарем автозавода «Урал». Прозвучал на встрече и ряд заявлений федерального уровня: глава государства сообщил о существенном увеличении президентских и правительственных стипендий. Совещание по инвестпроектам Далее в программе последовало совещание по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности. По словам Путина, объем выпуска продукции в прошлом году вырос на 3,5%, а в сфере обрабатывающих производств — на 7,5%. В прошлом году Фонд развития промышленности профинансировал займами более полутора тысяч проектов на 500 миллиардов рублей. При этом правительство просчитывает возможность увеличить объемы кредитования. «Сразу отмечу, что российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными партнерами из дружественных стран», — сообщил глава государства, открывая мероприятие. Что касается стран недружественных, то им остается лишь гадать, о каких конкретных мерах шла речь. Большая часть совещания из соображений секретности прошла в закрытом режиме. Судьба ЧЭМК Главным итогом двусторонней встречи Путина и Текслера стала черта, подведенная под дискуссией о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината. На прошлой неделе Генпрокуратура подала иск о возвращении ряда заводов группы ЧЭМК государству, у менеджмента предприятия нашлись контраргументы. Вечером 16 февраля челябинцы, привычно иронизировавшие над очистившимся над промзоной в день приезда президента небом, услышали неожиданное. В ответ на слова губернатора о том, что ЧЭМК фактически не исполняет экологическое соглашение о модернизации самого вредного электродного производства, Путин распорядился вынести его за пределы города. Инвесторов, «знакомых с местной спецификой», должны найти власти области и правительство РФ. Рабочие места и коллектив при этом должны быть сохранены. А социальные объекты ЧЭМК, включая бассейн «Электрометаллург», перейдут в собственность области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая поездка президента России в Челябинскую область, которую ждали несколько недель, завершилась. За полдня Владимир Путин побывал на двух предприятиях, пообщался с рабочими предприятий региона и студентами, провел совещание по инвестициям и обсудил ряд вопросов с главой региона. В том числе — эпохальное для экологии решение о выносе за пределы Челябинска вредного производства ЧЭМК. URA.RU подводит промежуточные итоги визита. Президент начал визит с посещения Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Здесь развернули первое в России серийное производство промышленных роботов. Цех, а по сути завод роботов, с февраля должен обеспечить российскую промышленность 600 роботами в год. После запуска второй производственной линии объемы производства достигнут тысячи единиц. Челябинские роботы могут обслуживать рабочие центры — станки, конвейеры. Скоро станет доступной опция облегченного программирования для паллетирования, а с выходом моделей грузоподъемностью до 60 и до 20 кг — опции сварки и другие. Первой серийной моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 кг. Также в 2024 году в серию планируется запустить модели грузоподъемностью до 60 кг и до 20 кг. Названия роботам дали промышленные города Челябинской области: «Копейск» (грузоподъемностью 30 кг), «Миасс» и «Златоуст» — 60 кг и 120 кг соответственно. Группа «Конар» на несколько десятилетий моложе других заводов города. В холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности. На предприятии Путин ознакомился с работой цехов механообработки промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы». Президенту продемонстрировали технические устройства, устанавливаемые на трубопроводах для управления потоками газа, нефти и нефтепродуктов. Также ему представили винторулевые колонки для различных типов судов — морских буксиров, судов-спасателей, танкеров и сухогрузов, включая гребной винт весом 45 тонн. Перед тем как встретиться с сотрудниками предприятий региона и студентами, глава государства также посетил производственный цех завода «Транснефть нефтяные насосы» — совместного предприятия ПАО «Траснефть» и КОНАРа. Его строительство в 2015—2016 годах позволило полностью исключить зависимость от импорта в основных видах оборудования для отрасли, прежде всего магистральных и подпорных насосных агрегатов. После этого практически час Владимир Путин общался с работниками предприятий региона и студентами колледжей и вузов. Речь шла о влиянии санкций на российскую промышленность, о развитии программ профессиональной подготовки и сотрудничестве вузов с производством. Также глава государства пообещал постараться найти время для визита на челябинский завод троллейбусов и обсудил перспективы участия Миасса в программе развития городов РФ со слесарем автозавода «Урал». Прозвучал на встрече и ряд заявлений федерального уровня: глава государства сообщил о существенном увеличении президентских и правительственных стипендий. Далее в программе последовало совещание по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности. По словам Путина, объем выпуска продукции в прошлом году вырос на 3,5%, а в сфере обрабатывающих производств — на 7,5%. В прошлом году Фонд развития промышленности профинансировал займами более полутора тысяч проектов на 500 миллиардов рублей. При этом правительство просчитывает возможность увеличить объемы кредитования. «Сразу отмечу, что российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными партнерами из дружественных стран», — сообщил глава государства, открывая мероприятие. Что касается стран недружественных, то им остается лишь гадать, о каких конкретных мерах шла речь. Большая часть совещания из соображений секретности прошла в закрытом режиме. Главным итогом двусторонней встречи Путина и Текслера стала черта, подведенная под дискуссией о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината. На прошлой неделе Генпрокуратура подала иск о возвращении ряда заводов группы ЧЭМК государству, у менеджмента предприятия нашлись контраргументы. Вечером 16 февраля челябинцы, привычно иронизировавшие над очистившимся над промзоной в день приезда президента небом, услышали неожиданное. В ответ на слова губернатора о том, что ЧЭМК фактически не исполняет экологическое соглашение о модернизации самого вредного электродного производства, Путин распорядился вынести его за пределы города. Инвесторов, «знакомых с местной спецификой», должны найти власти области и правительство РФ. Рабочие места и коллектив при этом должны быть сохранены. А социальные объекты ЧЭМК, включая бассейн «Электрометаллург», перейдут в собственность области.