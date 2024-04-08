В Кургане замгенпрокурора Зайцев помог запустить школьный автобус

08 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

В апреле школе №26 запустила автобус для учеников из Зайково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после вмешательства замгенпрокурора Сергея Зайцева школа №26 запустила автобус, на который полгода не могла найти водителя. За нарушение руководитель школы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Курганской области. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева, прокуратура Курганской области проверила публикацию СМИ о нарушениях закона в средней общеобразовательной школе № 26 Кургана. Установлено, что, несмотря на наличие двух школьных автобусов, подвоз детей в школу не был обеспечен по причине отсутствия в штате водителя», — сообщили в ведомстве. Директору школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В результате принято решение об увеличении заработной платы водителям школьных автобусов с 25 до 45 тысяч рублей. В начале марта на эту должность и на 0,5 ставки автослесаря трудоустроен сотрудник, который прошел медицинский осмотр. Также проведены технический осмотр и обслуживание автобуса, а маршрут до микрорайона Зайково обследован специальной комиссией. С начала апреля автобус начал курсировать по маршруту, а руководящий сотрудник школы привлечен к ответственности. Прокуратура подчеркивает важность защиты прав детей в рамках своей надзорной деятельности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане школа №26 в Заозерном почти полгода не может найти водителя автобуса для подвоза детей из микрорайона Зайково. Родители школьников пожаловались на ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане после вмешательства замгенпрокурора Сергея Зайцева школа №26 запустила автобус, на который полгода не могла найти водителя. За нарушение руководитель школы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Курганской области. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева, прокуратура Курганской области проверила публикацию СМИ о нарушениях закона в средней общеобразовательной школе № 26 Кургана. Установлено, что, несмотря на наличие двух школьных автобусов, подвоз детей в школу не был обеспечен по причине отсутствия в штате водителя», — сообщили в ведомстве. Директору школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В результате принято решение об увеличении заработной платы водителям школьных автобусов с 25 до 45 тысяч рублей. В начале марта на эту должность и на 0,5 ставки автослесаря трудоустроен сотрудник, который прошел медицинский осмотр. Также проведены технический осмотр и обслуживание автобуса, а маршрут до микрорайона Зайково обследован специальной комиссией. С начала апреля автобус начал курсировать по маршруту, а руководящий сотрудник школы привлечен к ответственности. Прокуратура подчеркивает важность защиты прав детей в рамках своей надзорной деятельности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане школа №26 в Заозерном почти полгода не может найти водителя автобуса для подвоза детей из микрорайона Зайково. Родители школьников пожаловались на ситуацию.