Курганская школа полгода не может найти водителя для подвоза детей

В Кургане возник кадровый дефицит водителей школьных автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане школа №26 уже почти полгода не может найти водителя автобуса для подвоза детей из микрорайона Зайково. Об этом говорится в жалобе горожан на портале «Обратись».

«В школе №26 города Кургана (Заозерный, 2 мкр.) имеются два автобуса для подвоза детей из Зайково, но нет водителей. Информация о вакансии водителя и слесаря размещена на сайтах „Работа в России“, „Работа 45“, а также в газете „Работа в Кургане“. Объявления развешаны даже на школе», — сообщается в ответе горожанам представителей мэрии Кургана.

Водитель школьного автобуса одной из курганских школ рассказал URA.RU о причинах дефицита кадров. По его словам, рабочий день водителя автобуса в школе №26 будет начинаться в пять часов утра с медосмотра его самого, а также техосмотра транспортного средства. Он добавил, что заканчивается работа в 19 часов 40 минут, шофер должен сделать четыре рейса до Зайково, так как школа работает в две смены.

«Ответственность очень высокая, работа напряженная, перерывы на отдых небольшие. Зарплату обещают повысить, но желающих работать водителями школьных автобусов в Кургане надо еще поискать», — подчеркнул шофер.

В начале ноября 2023 года жители микрорайона Зайково пожаловались тогдашнему мэру Елене Ситниковой, что их детей некому возить на школьных автобусах. Глава Кургана пообещала заняться решением вопроса, но затем покинула свой пост.